بعد حوادث خطيرة مؤخرا.. البنتاغون يأمر الجيش بتعزيز جهوده لمنع سقوط مدنيين 

أمر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجيش، الخميس، بتعزيز جهوده لمنع وفيات بين المدنيين وتحسين الطريقة التي يتحقق بها، معترفا بمزاعم وقوع أضرار مدنية في العمليات القتالية الأميركية.

وفي بيانه الأكثر شمولاً حول هذه القضية حتى الآن، شرع أوستن في سلسلة من الإجراءات التي يقول المسؤولون العسكريون إنها تهدف إلى تغيير الطريقة التي يفكر بها القادة في الميدان، وتعزز الثقافة التي يرون فيها منع الضرر المدنيين على أنه جزء أساسي من مهامهم.

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وقال أوستن في توجيه من صفحتين إلى كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين: "يمكننا تحسين الجهود المبذولة لحماية المدنيين، وسنقوم بذلك"، وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة منها. وتابع "تظل حماية المدنيين الأبرياء في إدارة عملياتنا أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح النهائي لعملياتنا، وباعتبارها ضرورة استراتيجية وأخلاقية مهمة".

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تحقيقات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في الضربات الجوية التي قتلت مدنيين، بما في ذلك التستر على ضربة في سوريا في عام 2019 أسفرت عن مقتل عشرات النساء والأطفال وضربة فاشلة بطائرة مسيرة في كابل، أفغانستان، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص أبرياء في أغسطس. كما كشف تحقيق آخر في الصحيفة عن إخفاقات منهجية في منع سقوط قتلى مدنيين في حربها الجوية ضد تنظيم داعش.

وتعهد أوستن وهو جنرال سابق بالجيش وله خبرة قتالية، في نوفمبر بإصلاح الإجراءات العسكرية وتحميل كبار الضباط مسؤولية تنفيذ التغييرات.

وجاء توجيه أوستن في أعقاب القيود التي فرضها الكونغرس مؤخرًا على بعض الأموال العسكرية إلى أن يقدم البنتاغون برنامج لحصر الخسائر المدنية.

كما يأتي في نفس اليوم الذي نشرت فيه مؤسسة RAND تقريرًا بتكليف من الكونغرس لتقييم عمليات وإجراءات الجيش بشأن الخسائر المدنية.