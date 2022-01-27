الجمهوريون نصبوا فخا ووقعوا به.. بايدن يقترب من وعده بشأن المحكمة العليا

من المقرر أن يظهر الرئيس الأميركي، جو بايدن، والقاضي في المحكمة العليا ستيفن براير معا الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت واشنطن الخميس في البيت الأبيض للإعلان عن تقاعد الأخير من المحكمة العليا، ما يمهد الطريق أمام بايدن لمتابعة وعده في حملته الانتخابية بترشيح أول امرأة سوداء للمحكمة العليا.

وقال البيت الأبيض الأربعاء إنه سيمنح براير الفرصة لإصدار أي تصريحات قبل الإفصاح عن البديل. وعادة ما يقدم القضاة المتقاعدون إعلانًا رسميًا إلى الرئيس كتابيًا.

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ومع التنحي قبل انتخابات التجديد النصفي، حقق براير، البالغ من العمر 83 عامًا، رغبة الديمقراطيين الذين ضغطوا لضمان ترشيح الرئيس بايدن خليفة ديمقراطي لبراير، بالتوازي مع سيطرتهم على مجلس الشيوخ.

ويمكن للديمقراطيين الآن تمرير مرشح بايدن دون تصويت جمهوري واحد، بسبب تغيير القاعدة في عام 2017 تحت قيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، والتي خفضت نسبة الموافقة من 60 صوتًا إلى 51 صوتًا فيما يتعلق بإقرار مرشحي المحكمة العليا.

وقال ماكونيل العام الماضي إن الحزب الجمهوري قد يحاول منع مرشح ديمقراطي للمحكمة، إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني، وحدث شغور بالمحكمة العليا في 2023 أو 2024.

من جهته، أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الأربعاء، أن الكونغرس مستعد للتحرك لتأكيد مرشح بايدن "بكل سرعة".

وتحظى القاضية كيتانجي براون جاكسون، والتي عملت في السابق كاتبة لبراير، بدعم من قادة الحزبين.

وبمجرد أن يرشح بايدن بديلاً ، يخطط أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين، ليس فقط لعقد جلسة استماع سريعة - على غرار ماحدث في ترشيح القاضية آمي كوني باريت، التي عُقدت أول جلسة استماع لها في غضون 13 يومًا من ترشيحها - ولكن أيضًا لعقد تلك الإجراءات بينما لا يزال براير في منصبه، وفقًا لاثنين من المساعدين الديمقراطيين المطلعين على الأمر.



وفي حين أن الانتقال يمثل فرصة مثيرة لبايدن وأنصاره، فإن استبدال براير لن يغير الأغلبية المحافظة 6-3 للمحكمة.