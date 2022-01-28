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انهيار جسر ببنسيلفانيا يوم زيارة بايدن لتفقد البنية التحتية

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A general view shows the collapsed bridge in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. January 28, 2022, in this image obtained from social media. Greg Barnhisel via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
أميركا وبايدن

انهيار جسر ببنسيلفانيا يوم زيارة بايدن لتفقد البنية التحتية

يبرز انهيار الجسر في بيتسبرغ دعوة الرئيس الأميركي إلى ضخ استثمارات ضخمة في الجسور والطرق السريعة المقامة منذ وقت طويل وغيرها من البنية التحتية في الولايات المتحدة

واشنطن - رويترز

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انهار جسر في بيتسبرغ، اليوم الجمعة، قبل ساعات من زيارة مقررة للرئيس الأميركي، جو بايدن، للمدينة، التي كانت في السابق من قلاع إنتاج الصلب، لإبراز جهوده في مجال تعزيز البنية التحتية في البلاد.

زيارة قام بها بادين إلى بيتسبرغ في 2020 خلال حملته الانتخابية (أرشيفية)
زيارة قام بها بادين إلى بيتسبرغ في 2020 خلال حملته الانتخابية (أرشيفية)

وقالت السلطات المحلية إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح عندما انهار الجسر المغطى بالجليد حوالي الساعة السادسة صباحاً اليوم.

وأضافت أن الأنباء أفادت بحدوث تسرب ضخم للغاز في المنطقة وقت انهيار الجسر.

الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
  • الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
  • الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
  • الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
  • الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
  • الجشر الذي انهار في بنسيلفانيا
  • الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
  • الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
7 صور
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجشر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجشر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
الجسر الذي انهار في بنسيلفانيا
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من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن أحيط علماً بانهيار الجسر وإنه سيقوم بالزيارة كما هو مقرر.

وأضافت أن البيت الأبيض على اتصال بالمسؤولين في ولاية بنسلفانيا والمسؤولين المحليين للوقوف على تطورات الحادث.

ويبرز انهيار هذا الجسر دعوة بايدن إلى ضخ استثمارات ضخمة في الجسور والطرق السريعة المقامة منذ وقت طويل وغيرها من البنية التحتية في الولايات المتحدة.

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