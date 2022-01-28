انهيار جسر ببنسيلفانيا يوم زيارة بايدن لتفقد البنية التحتية
يبرز انهيار الجسر في بيتسبرغ دعوة الرئيس الأميركي إلى ضخ استثمارات ضخمة في الجسور والطرق السريعة المقامة منذ وقت طويل وغيرها من البنية التحتية في الولايات المتحدة
انهار جسر في بيتسبرغ، اليوم الجمعة، قبل ساعات من زيارة مقررة للرئيس الأميركي، جو بايدن، للمدينة، التي كانت في السابق من قلاع إنتاج الصلب، لإبراز جهوده في مجال تعزيز البنية التحتية في البلاد.
وقالت السلطات المحلية إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح عندما انهار الجسر المغطى بالجليد حوالي الساعة السادسة صباحاً اليوم.
وأضافت أن الأنباء أفادت بحدوث تسرب ضخم للغاز في المنطقة وقت انهيار الجسر.
من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن أحيط علماً بانهيار الجسر وإنه سيقوم بالزيارة كما هو مقرر.
وأضافت أن البيت الأبيض على اتصال بالمسؤولين في ولاية بنسلفانيا والمسؤولين المحليين للوقوف على تطورات الحادث.
ويبرز انهيار هذا الجسر دعوة بايدن إلى ضخ استثمارات ضخمة في الجسور والطرق السريعة المقامة منذ وقت طويل وغيرها من البنية التحتية في الولايات المتحدة.
-
روني رفض إجراء مقابلة توظيف لتولي تدريب إيفرتونرفض واين روني إجراء مقابلة للحصول على وظيفة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المهاجم ... رياضة
-
نجاة وزيرة العدل الليبية من إطلاق نار في طرابلسمصادر من وزارة العدل للعربية والحدث: "مجموعة مسلحة اعترضت سيارة الوزيرة لسرقتها، وتراجعت بعد معرفتها بوجود الوزيرة" المغرب العربي
-
رسائل "إنستغرام" الغاضبة.. رونالدو منزعج من قيمته وميسي "شتم" كاراغرلم يكفِ الفوز بـ11 كرة ذهبية من آخر 12 الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حتى لا يلتفتا للانتقادات حولهما، فبالرغم من تقاسمهما للجوائز والأضواء ... رياضة