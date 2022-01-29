أميركا.. استدعاء 14 شخصاً "جمهورياً" بأحداث اقتحام الكابيتول

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، أصدرت مذكرات استدعاء لأربعة عشر شخصا، ينتمون للحزب الجمهوري من سبع ولايات.

وتأتي مذكرة الاستدعاء على خلفية "اتهامات بالتورط في حملة الرئيس السابق، دونالد ترمب، لتخريب الهيئة الانتخابية".

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وقالت الشبكة إن النواب الجمهوريين الذين صدرت مذكرات استدعاء بحقهم، كانوا قد ساعدوا في قوائم مزيفة لناخبي ترمب عام 2020.

وكانت المحكمة العليا الأميركية، رفضت قبل أكثر من أسبوع محاولة الرئيس السابق دونالد ترمب منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وسعى ترمب إلى منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، مستندا إلى امتياز تنفيذي يمنح الرئيس صلاحية منع الكشف عن وثائق سرية.

وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فيدرالية برفض طلب ترمب الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات المعنية.

وكانت لجنة الكونغرس التي تحقق بواقعة الاعتداء على الكابيتول، أصدرت مذكرات استدعاء شملت رودي جولياني، وهو شخصية محورية في محاولات إلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، و3 آخرين من مساعدي الرئيس السابق.