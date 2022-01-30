تصادم 6 سيارات في لاس فيغاس.. ومقتل 9 بينهم أطفال

لقي 9 أشخاص حتفهم، من بينهم أطفال، وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم ست سيارات في مدينة لاس فيغاس الأميركية السبت إثر تجاوز سيارة دودج تشالنجر كانت تسير "بسرعة كبيرة" إشارة حمراء وتصادمها مع عدة سيارات في تقاطع طرق.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة دودج تشالنجر كان من بين القتلى، مضيفة أن "السرعة سبب" في التصادم الذي وقع بعد ظهر السبت، وفق رويترز.

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كما كشفت الشرطة في إيجاز صحافي في وقت متأخر السبت أن أعمار القتلى تراوحت بين الأحداث ومتوسطي العمر. ونقل اثنان إلى المستشفى، حيث توفي أحدهما بينما يرقد الآخر في حالة حرجة.

يذكر أن إدارة النقل الأميركية كانت نشرت استراتيجية الخميس الهدف منها الحد من الأعداد المتزايدة لوفيات حوادث المرور على الطرق فيما وصفته بأنه "أزمة".

وقالت في أكتوبر إن وفيات حوادث السيارات زادت 18.4% في الأشهر الستة لأولى من عام 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.