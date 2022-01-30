عاصفة ثلجية تضرب أميركا.. وإلغاء 1400 رحلة جوية

أُلغيت نحو 1400 رحلة طيران أميركية في ساعة مبكرة الأحد بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية شمال شرق الولايات المتحدة في اليوم السابق وسط توقعات بطقس أهدأ الأحد.

وأعلنت العديد من الولايات الأميركية حالة الطوارئ بسبب العاصفة التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولاينا. وكان من المتوقع أن يستمر تساقط الثلج حتى صباح الأحد حيث تحركت شمالاً إلى ولاية مين، وفق رويترز.

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وبحسب موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران، فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية التي أُلغيت في نطاق الولايات المتحدة، داخلها أو خارجها نحو 1400 رحلة حتى الساعة 10.30 بتوقيت الشرق الأميركي (1530 بتوقيت غرينتش).

كما أظهرت البيانات أن نحو 647 رحلة طيران أُخرى لها علاقة بالولايات المتحدة تأجلت.

كذلك تم إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران منذ وقت مبكر الأحد في كل مطار من مطاري لاغوارديا وجون كنيدي الدولي بمدينة نيويورك ومطار بوسطن لوجان الدولي.

ثلج ورياح قوية

يذكر أن العاصفة الشتوية العاتية كانت أسقطت السبت أكثر من 60 سنتيمتراً من الثلج على بعض المناطق، بينما سببت رياحاً قوية، مما أدى إلى إلغاء ألوف الرحلات الجوية ودفع حكام ولاية رود آيلاند وولايات أخرى إلى فرض قيود على الوصول للطرق.

من جهتها قالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، لمحطة تلفزيون دبليو.سي.بي.إس الأحد إن بلدة إسليب في لونغ آيلاند بنيويورك هي الأكثر تضرراً على مستوى الولاية.

بدورها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يكون الطقس أهدأ في أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأحد.