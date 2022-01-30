.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عاصفة ثلجية تضرب أميركا.. وإلغاء 1400 رحلة جوية

  • الخط
من مطار بوسطن لوجان الدولي يوم 29 يناير (رويترز)

عاصفة ثلجية تضرب أميركا.. وإلغاء 1400 رحلة جوية

العديد من الولايات أعلنت حالة الطوارئ بسبب العاصفة التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولاينا

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أُلغيت نحو 1400 رحلة طيران أميركية في ساعة مبكرة الأحد بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية شمال شرق الولايات المتحدة في اليوم السابق وسط توقعات بطقس أهدأ الأحد.

وأعلنت العديد من الولايات الأميركية حالة الطوارئ بسبب العاصفة التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولاينا. وكان من المتوقع أن يستمر تساقط الثلج حتى صباح الأحد حيث تحركت شمالاً إلى ولاية مين، وفق رويترز.

إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية في أميركا بسبب عاصفة ثلجية  سياحة وسفر سفر إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية في أميركا بسبب عاصفة ثلجية 

وبحسب موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران، فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية التي أُلغيت في نطاق الولايات المتحدة، داخلها أو خارجها نحو 1400 رحلة حتى الساعة 10.30 بتوقيت الشرق الأميركي (1530 بتوقيت غرينتش).

كما أظهرت البيانات أن نحو 647 رحلة طيران أُخرى لها علاقة بالولايات المتحدة تأجلت.

من بوسطن يوم 29 يناير (فرانس برس)
من بوسطن يوم 29 يناير (فرانس برس)

كذلك تم إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران منذ وقت مبكر الأحد في كل مطار من مطاري لاغوارديا وجون كنيدي الدولي بمدينة نيويورك ومطار بوسطن لوجان الدولي.

ثلج ورياح قوية

يذكر أن العاصفة الشتوية العاتية كانت أسقطت السبت أكثر من 60 سنتيمتراً من الثلج على بعض المناطق، بينما سببت رياحاً قوية، مما أدى إلى إلغاء ألوف الرحلات الجوية ودفع حكام ولاية رود آيلاند وولايات أخرى إلى فرض قيود على الوصول للطرق.

من جهتها قالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، لمحطة تلفزيون دبليو.سي.بي.إس الأحد إن بلدة إسليب في لونغ آيلاند بنيويورك هي الأكثر تضرراً على مستوى الولاية.

من غرب نيويورك يوم 29 يناير (فرانس برس)
من غرب نيويورك يوم 29 يناير (فرانس برس)

بدورها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يكون الطقس أهدأ في أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بمنظومة "المانع".. العراق يمنع تسلل داعش لأراضيه بمنظومة "المانع".. العراق يمنع تسلل داعش لأراضيه
اكتشف المزيد