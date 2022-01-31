ترمب: سياسات بايدن قد تؤدي لحرب عالمية ثالثة

خلال خطابه في تجمع انتخابي حاشد في تكساس، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن الرئيس جو بايدن يخلق "خطرًا حقيقيًا بحدوث حرب عالمية ثالثة".

وانتقد ترمب، بايدن، وألقى باللوم عليه في المشاكل الخارجية والداخلية للبلاد، معتبرا أن انسحاب أميركا من أفغانستان غير صورة الولايات المتحدة و"أظهر ضعفنا لبقية العالم".

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كما أضاف، "ما فعله بايدن والكونغرس ببلدنا في عام واحد فقط هو مهزلة من أعلى المستويات.. كوريا الشمالية تختبر الآن صواريخ لم يسبق لها مثيل، والصين تهدد تايوان، وروسيا قد تسيطر على أوكرانيا، وإيران على وشك الحصول على سلاح نووي". منتقدا محاولة إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الذي تخلى عنه والذي يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأشار إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

كذلك نصح خلفه الحالي بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك وليس إلى أوروبا.

وقال: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس"، وتابع "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا".