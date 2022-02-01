بايدن: نحن على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين "إننا على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات".
في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين.
الالتزام بحماية الحلفاء
كما أبلغ البيت الأبيض مراسلة العربية بالتزام الولايات المتحدة بحماية حلفائنا في الخليج.
إلى هذا، تدرس لإعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية في أعقاب الهجوم الحوثي على أبوظبي والذي قوبل بإدانة واسعة النطاق من إدارة بايدن والمشرعين الأميركيين.
لقاء سعودي إماراتي أميركي
والثلاثاء الماضي أعلن البيت الأبيض أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، التقى سفيري السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة.
وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي بحث مع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى أميركا، ويوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، الهجمات الحوثية الإرهابية الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي رحب بالجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
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