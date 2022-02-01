سيناتور جمهوري: بايدن قد يرشح نائبته للمحكمة العليا

توقع السيناتور الجمهوري تيد كروز في بث إذاعي أن الرئيس جو بايدن قد يرشح نائبته كامالا هاريس للعمل في المحكمة العليا "لإخراجها من البيت الأبيض".

وقال كروز "انظر، الحزب الديمقراطي قلق للغاية من أنها الخليفة المفترض لجو بايدن لأن سلبياتها السياسية قوية جدًا". مضيفا "أعتقد أن هناك فرصة لأن يرشحوا كاميلا للمحكمة لأنهم لا يستطيعون تحملها، وإحدى مزايا تسميتها للمحكمة أنها تمكنهم من إخراجها من البيت الأبيض".





كان بايدن قد وعد بترشيح امرأة سوداء للعمل في المحكمة العليا، لكن هناك فرصة ضئيلة لاختيار هاريس وفقا لصحيفة ذا هيل الأميركية. كما أنها ليست من بين ستة أسماء يُنظر إليها على أنها أفضل المرشحين المحتملين لخلافة القاضي المتقاعد ستيفن براير.

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لكن هذا لم يمنع بعض الجمهوريين مثل كروز، من التكهن بشأن اختيار هاريس.

واستفاد الجمهوريون من معدلات الموافقة المنخفضة لبايدن معتقدين أن الأرقام السيئة ستساعدهم على الفوز بأغلبية في الكونغرس هذا الخريف.

كما يتوقع ديموقراطيون بأن هاريس هي خليفة بايدن المحتملة، على الرغم من أن أرقام الموافقة على عملها منخفضة أيضًا ، ولا يعتبرها الجمهوريون وبعض الديمقراطيين مرشحة قوية محتملة في عام 2024.

وسعى بايدن في مؤتمر صحفي استمر ساعتين في وقت سابق من هذا الشهر إلى إبطال التكهنات حول مستقبل هاريس عندما سئل عما إذا كان بإمكانه "ضمان" أنها ستكون نائبة له في الانتخابات في عام 2024. أجاب الرئيس ببساطة "نعم".

فيما يدرس كروز نفسه الترشح لمنصب الرئيس في عام 2024 وسعى إلى تعزيز جاذبيته الخاصة للقاعدة الشعبية للحزب الجمهوري.