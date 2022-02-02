ميليشيات إيران
البنتاغون: مناوراتنا البحرية الجارية بالخليج العربي لا تأتي من عدم
البنتاغون للعربية: خطر إيران يتزايد بالمنطقة ونعمل على زيادة التعاون مع شركائنا لمواجهته
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البتاغون" جون كيربي للعربية، مساء الثلاثاء، إن مناورات الولايات المتحدة الأميركية البحرية الجارية في الخليج العربي لا تأتي من عدم.
وأوضح البنتاغون أن خطر إيران يتزايد بالمنطقة وأن أميركا تعمل على زيادة التعاون مع شركائها لمواجهته.
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إلى ذلك اتهم السيناتور الجمهوري جون كورنين في تصريحات للعربية، اتهم إيران بتسليح وكلائها الحوثيين لتهديد أمن واستقرار المنطقة.
فيما أكد السيناتور الجمهوري تيد كروز للعربية أن من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها واشنطن هو شطب اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب كما أضاف السيناتور تيد كروز أن الحوثيين جماعة إرهابية ويجب التصدي لها.
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