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إيقاف الإعلامية الأميركية غولدبرغ بعد تصريحات عنصرية ضد اليهود

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الإعلامية الأميركية غولدبرغ

إيقاف الإعلامية الأميركية غولدبرغ بعد تصريحات عنصرية ضد اليهود

وجاء القرار بعد يوم واحد من تصريحات غولدبرغ خلال مناقشة في برنامج “The View” بأن العرق لم يكن عاملا في الهولوكوست

  بندر الدوشي - واشنطن 

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أعلنت شبكة ABC News تعليقها عمل الإعلامية الشهيرة ووبي غولدبرغ المشاركة في برنامج "The View" لمدة أسبوعين بسبب ما وصفته بالتعليقات الخاطئة والمؤذية حول اليهود والمحرقة.

وبالرغم من اعتذارها إلا أن الشبكة طلبت منها تخصيص بعض الوقت للتفكير والتعرف على تأثير تعليقاتها. وقال كيم جودوين، رئيس شبكة ABC News في بيان، إن "منظمة ABC News بأكملها تقف متضامنة مع زملائنا اليهود وأصدقائنا وعائلتنا ومجتمعاتنا".

وجاء القرار بعد يوم واحد من تصريحات غولدبرغ خلال مناقشة في برنامج “The View” بأن العرق لم يكن عاملا في الهولوكوست.

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واعتذرت غولدبرغ بعد ساعات ومرة أخرى في الحلقة الصباحية يوم الثلاثاء، لكن تصريحاتها قوبلت بإدانة العديد من القادة اليهود البارزين.

وقالت المذيعة يوم الثلاثاء: "لقد أزعجت كلماتي الكثير من الناس، وهذا لم يكن في نيتي". "أفهم لماذا الآن ولهذا أنا ممتنة للغاية، لأن المعلومات التي حصلت عليها كانت مفيدة حقًا وساعدتني على فهم بعض الأشياء المختلفة."

معسكرات الموت النازية

وأدلت غولدبرغ بتعليقاتها التي اعتُبرت عنصرية خلال مناقشة في البرنامج يوم الاثنين حول حظر مجلس إدارة مدرسة في ولاية تينيسي لرواية مصورة حائزة على جائزة بوليتزر حول معسكرات الموت النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وقالت إن الهولوكوست "لا يتعلق بالعرق ... بل عن وحشية الإنسان تجاه رجل آخر".

وسلطت القضية حول تصريحات غولدبرغ هذا الأسبوع الضوء على التعقيد الدائم لبعض القضايا المتعلقة بالعرق بما في ذلك الفكرة الواسعة الانتشار بأن الأشخاص الملونين فقط هم من يمكنهم أن يكونوا ضحايا للعنصرية.

من جهته أشاد الحاخام أبراهام كوبر، العميد المشارك لمركز سيمون ويزنتال، بجولدبرغ لكونها صريحة على مر السنين بشأن القضايا الاجتماعية، لكنه قال إنه كافح لفهم تصريحاتها بشأن الهولوكوست.

وتابع "التفسير الوحيد الذي أملكه هو أن هناك تعريفًا جديدًا للعنصرية تم طرحه في الجمهور مؤخرًا حيث يعرفها الكثيرون بأنها هي التي تستهدف الأشخاص ذوي البشرة السمراء وتابع "من الواضح أن التاريخ يعلمنا خلاف ذلك".

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