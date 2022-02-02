ثلاثة قتلى بحادثي إطلاق نار في كلية ومدرسة أميركيتين

قُتل رجلا أمن بالرصاص في حرم كلية في ولاية فرجينيا الأميركية، الثلاثاء، بينما أدى إطلاق نار في إحدى مدارس مينيسوتا في اليوم نفسه إلى مقتل طالب وإصابة آخر، وفق الشرطة.

وأعلنت شرطة ولاية فرجينيا في بيان على تويتر أن رجلي أمن أحدهما مسؤول عن سلامة حرم كلية "بريدج ووتر" في فيرجينيا قُتلا بالرصاص قبل أن يفر المشتبه فيه بإطلاق النار من مكان الحادث.

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وأعلنت شرطة ولاية فرجينيا في بيان على تويتر أن رجال أمن من وكالات مختلفة وصلوا إلى حرم الكلية بعد الإبلاغ عن مطلق نار نشط.

A tragic day in Virginia at Bridgewater College where campus Police Officer John Painter and civilian Safety Officer JJ Jefferson were shot and killed by a gunman who opened fire as they approached him. In their ultimate sacrifice, these brave men likely saved lives. #NeverForget pic.twitter.com/oy160jqQIE — Bill Bratton (@CommissBratton) February 2, 2022

وذكرت شرطة ولاية فرجينيا أنها ألقت القبض على المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ 27 عاما ويُدعى ألكسندر وايت كامبل، مشيرة إلى أنه كان مصابا "بجرح غير مهدد للحياة جراء طلق ناري".

ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة قد أطلقت النار على المشتبه فيه، لكنها أكدت أنها وجهت إليه تهمة القتل العمد.

وأفاد العديد من الطلاب لصحيفة "واشنطن بوست" عن سماع طلقات نارية بالقرب من مبنى الدراسة في حرم الكلية وضطرارهم إلى الاحتماء في مكانهم لأكثر من ثلاث ساعات.

وقالت كيسي تراسلو الطالبة البالغة 21 عاما للصحيفة إنها سمعت طلقا ناريا خارج نافذة المبنى، و"بعد الطلقة الثانية انبطحنا على الأرض وبقينا كذلك لمدة ساعة".

وأضافت "قام أستاذي بتحصين الباب بطاولة مكتب كبيرة وشاشات كمبيوتر. بقينا في مكاننا. وكان هناك باب ثانوي أغلقه الطلاب أيضا".

وغرد حاكم ولاية فرجينيا غلين يونغكين على تويتر "اطلعت على الوضع في كلية بريدج ووتر. مطلق النار قيد الاحتجاز وشرطة الولاية والشرطة المحلية في مكان الحادث".

مقتل تلميذ وإصابة آخر

وأعلنت شرطة مدينة ريتشفيلد بولاية مينيسوتا الأميركية عن مقتل تلميذ وإصابة آخر في حادث إطلاق النار قرب مدرسة في المدينة.

وقالت الشرطة إن مجهولا أطلق النار بالقرب من المدرسة، حيث عثر عناصر الشرطة بعد وصولهم إلى المكان على جثة أحد التلاميذ وآخر مصاب بجروح خطيرة بحالة حرجة، فيما تمكن منفذ الهجوم من الفرار من مكان الحادث.

وتقع المدينة بضواحي مدينة مينيابوليس، أكبر مدن الولاية ويبلغ عدد التلاميذ في المدرسة نحو 200.

وقال رئيس شرطة ريتشفيلد لصحيفة "ستار تريبون" إن المهاجمين فتحوا النار على الطلاب الموجودين على رصيف خارج مركز التعليم الجنوبي قبل أن يبتعدوا في سيارة.

وأضافت الصحيفة أن اثنين من المشتبه فيهم اعتقلا في وقت لاحق ، مشيرة إلى أن الضحية هو الطالب جاماري رايس، وفق أصدقاء له، وقد أشار صحافيون محليون الى أنه ابن كورتيز رايس الناشط في حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة).

وألقي القبض على كورتيز رايس العام الماضي بعد اتهامه بمحاولة ترهيب قاضٍ يتولى محاكمة الشرطية السابقة كيم بوتر التي قتلت رجلا أسود في نيسان/أبريل.