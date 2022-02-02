مسؤولون أميركيون : إدارة بايدن تبحث فرض عقوبات على قيادات حوثية

كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث فرض عقوبات على قيادات حوثية، نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، أن الوزير الأميركي لويد أوستن أجرى اتصالا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة هجمات الحوثيين على الإمارات.

مادة اعلانية

وأكد البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما للدفاع الجوي في الإمارات.

وكشف البنتاغون إن أوستن أكد للشيخ محمد بن زايد أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع للإمارات.

والاثنين قال الرئيس الأميركي، بايدن: "إننا على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين.

كما أبلغ البيت الأبيض مراسلة العربية بالتزام الولايات المتحدة بحماية الحلفاء في الخليج.

وقال البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تبحث تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية في أعقاب الهجوم الحوثي على أبوظبي، والذي قوبل بإدانة واسعة النطاق من إدارة بايدن والمشرعين الأميركيين.