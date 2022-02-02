واشنطن وأنقرة تبحثان أزمة أوكرانيا قبيل زيارة أردوغان لكييف

قال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين، تحدثا أمس الثلاثاء وناقشا التزام البلدين "بردع أي عدوان روسي على أوكرانيا".

من جهتها، ذكرت قناة "تي. آر. تي. خبر" التركية أن كالين أبلغ سوليفان بأن تركيا ستقدّم "كل أشكال الدعم" لحل الأزمة الأوكرانية وإن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكييف غداً الخميس "ستسهم في حل الأزمة عن طريق الدبلوماسية".

مادة اعلانية

وكانت تركيا قد عرضت في نوفمبر التوسط لحل الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. وقالت مصادر دبلوماسية الشهر الماضي إن روسيا وأوكرانيا منفتحتان على فكرة أن تقدم أنقرة المساعدة.

وتشترك تركيا في حدود بحرية مع كل من أوكرانيا وروسيا، إذ يربط البحر الأسود الدول الثلاث. كما أنها تقيم علاقات طيبة مع البلدين ودعتهما لتجنب أي صراع عسكري، وحذّرت موسكو من أن غزو أوكرانيا سيكون قرارا غير حكيم.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بتعمد استدراج بلاده البلاد إلى الحرب وتجاهل مخاوفها الأمنية بشأن أوكرانيا.

في سياق آخر، قالت قناة "تي. آر. تي. خبر" إن كالين وسوليفان بحثا كذلك المحادثات بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات بينهما بعد عقود من العداء.

وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بسبب عدة قضايا في السنوات الأخيرة منها شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس. 400" وخلافات سياسية بشأن سوريا وشرق المتوسط.

واتفق الحليفان مؤخراً على تنحية خلافاتهما جانباً والتركيز على مجالات التعاون، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في ذلك.