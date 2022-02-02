وثائق مزّقها ترمب في صلب التحقيق باقتحام الكونغرس

بات بحوزة اللجنة البرلمانية المكّلفة بالتحقيق في الهجوم الذي شنه عدد من أنصار دونالد ترمب على مقرّ الكونغرس في 6 يناير 2021 مجموعة وثائق مزّقها الرئيس الأميركي السابق، حين كان في السلطة.

وهذه الوثائق مصدرها "مركز الأرشيف الوطني" المكلّف بحفظ كل أوراق عمل الرئيس الأميركي بعد مغادرته المنصب.

مادة اعلانية

وأكد المركز في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" أن "من بين الوثائق الرئاسية التي تسلّمها وثائق ورقية كان قد مزّقها الرئيس السابق ترمب".

وأوضح أن "مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض" تمكّنوا من "إعادة لصق" بعض من الأوراق "بواسطة شريط لاصق".

بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإنّ هذه الوثائق هي من بين 700 صفحة سلّمها "مركز الأرشيف الوطني" إلى اللجنة البرلمانية الساعية إلى تحديد المسؤولية التي يتحمّلها ترمب عن اقتحام مناصرين له مقرّ السلطة التشريعية في السادس من يناير 2021.

ولم تشأ اللجنة التي أُطلِق عليها تسمية "6 يناير" الإدلاء بتعليق بشأن طبيعة الوثائق التي بحوزتها أو تحديد ماهية تلك الوثائق الممزّقة.

لكن سبق لها أن أعلنت في منتصف يناير أنّها بدأت باستلام بعض الوثائق "التي كان الرئيس السابق يأمل بإبقائها مخفية"، حسب تعبيرها.

ومن بين صفحات الأرشيف الـ700 التي تم استلامها، قوائم بأسماء أشخاص زاروا الرئيس السابق أو اتّصلوا به في السادس من يناير 2021، كما وملحوظات دوّنت خلال هذه اللقاءات والاتصالات.

في موازاة ذلك، تسعى اللجنة البرلمانية ذات الغالبية الديمقراطية إلى الاستماع لعدد من المقرّبين من الرئيس الأميركي السابق. وقد تسلّم بعض منهم مذكّرات استدعاء فيما تسلّم البعض الآخر، ومن بينهم ابنته إيفانكا ترمب، دعوة للإدلاء بإفاداتهم.

وتسعى اللجنة إلى نشر نتائج تحقيقها قبل موعد انتخابات منتصف الولاية المقررة بعد أقل من عام والتي يمكن أن يستعيد من خلالها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي إغلاق الملف.