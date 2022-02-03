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البيت الأبيض: سنفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا

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البيت الأبيض

البيت الأبيض: سنفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا.

وأضاف أنه على اتصال وثيق مع الكونغرس حول فرض عقوبات محتملة على روسيا.

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كذلك، أشار إلى أن وجود 5 آلاف جندي روسي في بيلاروسيا إجراء تصعيدي، مؤكداً أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أكدت الاثنين، أن الولايات المتحدة أعدت "عقوبات تستهدف أفراداً من النخبة الروسية وعائلاتهم"، إذا غزت روسيا أوكرانيا.

كما، أوضحت أن واشنطن حددت "أفرادا ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين يدورون في فلكها"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كانوا "أهدافا" للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية.

صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (فرانس برس)
صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (فرانس برس)

حشود روسية

وأتت هذه التطورات بينما تستمر روسيا بالحشد العسكري باتجاه حدودها الغربية، وتقابلها تحركات أوروبية نحو الشرق، اعتبرت الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة منذ ثلاثة عقود.

فقد حشدت روسيا أكثر من 100 ألف عسكري على حدودها مع أوكرانيا، في تحرّك اعتبره الغرب تحضيراً لغزو وشيك، محذّراً موسكو من أنّ أيّ توغّل لقواتها في أوكرانيا سيُقابل "بعواقب شديدة".

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