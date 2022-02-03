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زعيم الجمهوريين: رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب زاد من هجماتهم

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ميتش ماكونيل (أ ف ب)
ميتش ماكونيل (أ ف ب)

زعيم الجمهوريين: رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب زاد من هجماتهم

دبي - العربية.نت

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انتقد كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، سياسة إدارة الرئيس جو بايدن في تعاملها مع إيران.

وأكد ماكونيل أن "عدم الرد بقوة على الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية في المنطقة أدى إلى تآكل ردعنا وزيادة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأميركيون بشكل كبير".

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كذلك، أضاف أنه "بعد رفع وزارة الخارجية الإرهابيين الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية زاد الإرهابيون وكلاء إيران من هجماتهم، بدعم من الأموال والتكنولوجيا الإيرانية".

استراتيجية إيران

وأوضح أنه "في حال اختارت هذه الإدارة أن تتجاهل استهداف إيران أصدقاءنا ومصالحنا، وإذا استمرت في حجب القدرات العسكرية عن الشركاء المهددين من قبل إيران، فعليها ألا تتظاهر بالدهشة عندما يبدأ الشركاء التقليديون في الشرق الأوسط، بالنظر إلى موسكو وبكين لملء الفراغ".

كما، شدد ماكونيل على أن استراتيجية إيران تتمثل في استخدام العنف لإخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

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