سيناتور جمهوري يحذر من انشغال أميركا عن الصين بالملف الأوكراني 

دعا السناتور الجمهوري جوش هاولي إدارة الرئيس بايدن إلى تعليق دعمها لأوكرانيا لتصبح عضوًا في الناتو والتركيز بدلاً من ذلك على إعاقة الطموحات الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وحصلت قناة فوكس نيوز على رسالة من هاولي موجهة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين ونسختها إلى وزير الدفاع لويد أوستن يطلب فيها السناتور "توضيحًا بشأن دعم إدارة بايدن لعضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو".

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وحث السناتور الولايات المتحدة على ضرورة تركيز انتباهها على الصين وأفعالها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث "تهدف بكين إلى الصعود من خلال السيطرة على موارد المنطقة".

وأضاف هاولي: "إن أمن الأميركيين وازدهارهم يعتمدان على قدرتنا على منع حدوث ذلك، ولذا يجب على الولايات المتحدة أن تحول الموارد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لرفض محاولة الصين للسيطرة الإقليمية"، ودعا الولايات المتحدة إلى التوقف عن حمل " العبء الثقيل الذي حملته ذات مرة في مناطق أخرى من العالم - بما في ذلك أوروبا ".

وأضاف "على العكس من ذلك، يجب أن نفعل القليل في تلك المسارح الثانوية من أجل إعطاء الأولوية لمنع طموحات الصين في الهيمنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ودعا هاولي إلى اتخاذ إجراءات لكبح النمو والطموح الصيني.

ويدعم السناتور تسليم المساعدات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، لكنه قال إن مصلحة الولايات المتحدة "ليست قوية جدًا" لتبرير "الالتزام" بحرب في المنطقة.

لكن هاولي يعتقد أن التهديد الوشيك يوفر لحظة مثالية للولايات المتحدة لتوضيح التزاماتها في الخارج.

وكتب هاولي: "أعلن الرئيس بايدن بالفعل أن الولايات المتحدة سترسل المزيد من القوات التقليدية إلى أوروبا، إذا غزت روسيا أوكرانيا". "مثل هذا الانتشار يجب إلا أن يضعف من قدرة الجيش الأميركي على تجهيز وتحديث القوات لردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ."

وتطلب الرسالة إجابات من بلينكين حول القيمة التي يوفرها انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتحالف ومصالح الولايات المتحدة في الخارج، مع تحديد موعد نهائي هو 28 فبراير للوزير للرد.