مقتل زعيم داعش.. بايدن يعلنها رسمياً

بعدما تضاربت الأنباء حول هوية المستهدف في الضربة التي نفذتها القوات الأميركية فجر اليوم الخميس، في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل زعيم داعش عبد الله قرداش، الملقب أبو ابراهيم الهاشمي القرشي.
وقال في بيان إن عملية سوريا أزاحت زعيم التنظيم الإرهابي "من ساحة المعركة".
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كما أضاف ألا خسائر في صفوف القوات الأأميركية التي نفذت الإنزال في منطقة أطما، بإدلب
تفجير أحد المستهدفين نفسه
إلى ذلك، أوضح أنه سيتحدث عن العملية بشكل تفصيلي أكثر في تصريحات لاحقة اليوم.
فيما أوضح مسؤول أميركي أن الضحايا المدنيين في الغارة سقطوا نتيجة تفجير أحد المستهدفين نفسه خلال المواجهة.
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