البيت الأبيض: مقتل زعيم داعش "علامة فارقة"

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع شركائها في التحالف المناهض لداعش منذ فجر زعيم التنظيم أبو إبراهيم القرشي نفسه خلال غارة أميركية.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين "إنها لعلامة فارقة ألا يمشي الحاج عبد الله على وجه الأرض بعد الآن" مستخدما لقب زعيم التنظيم.

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كما قال إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية وشركاء آخرين بالتحالف عازمون على مواصلة قتال داعش والتصدي للتهديد الذي تواجهه أوطانهم.

التأكد من هوية زعيم داعش

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي قد أكد الخميس أنه جرى التأكد من هوية زعيم تنظيم داعش القتيل من خلال الحمض النووي وبصماته، لافتا إلى أن هناك "دلائل قوية" على أن تنظيم داعش وليس القوات الأميركية هو المسؤول عن سقوط قتلى مدنيين في غارة أميركية في سوريا أودت بحياة زعيم التنظيم هناك.

كما أوضح للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري إن الولايات المتحدة مستعدة لمراجعة العملية للتأكد من أنها لم تتسبب في مقتل أي

مدنيين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده "أزالت تهديداً إرهابياً كبيراً" بمقتل زعيم "داعش" أبو ابراهيم الهاشمي القرشي الذي فجّر نفسه خلال عملية إنزال نفذتها وحدة كوماندوس أميركية فجر الخميس على منزل في سوريا كان يقيم فيه مع عائلته.

أكبر انتكاسة لداعش

وقال بايدن في خطاب متلفز من البيت الأبيض الخميس إن الولايات المتحدة "أزالت تهديداً إرهابياً كبيراً في العالم" بهذه العملية التي نفذتها وحدة من القوات الخاصة الأميركية في بلدة أطمة بمنطقة إدلب في شمال غربي سوريا وشكلت أكبر انتكاسة للتنظيم الإرهابي منذ مقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي في 27 أكتوبر 2019 في عملية أميركية مماثلة في منطقة إدلب أيضاً.

كما أضاف أنه "بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضاً عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها"، لافتاً إلى أن القرشي، بتفجير نفسه "أخذ معه العديد من أفراد عائلته مثلما فعل سلفه".

كذلك شدد على أن مقتل القرشي يوجه رسالة قوية إلى قادة التنظيمات الإرهابية حول العالم مفادها "سوف نلاحقكم ونجدكم".

وتابع بايدن: "أحاول حماية الشعب الأميركي من التهديدات الإرهابية، وسأتخذ إجراءات حاسمة لحماية هذا البلد"، متعهداً أن تظل القوات الأميركية "يقظة" ومستعدة.