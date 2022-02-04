واشنطن: روسيا تخطط لهجمات ملفقة كذريعة لغزو أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات بأن روسيا تخطط لهجمات ملفقة من جانب الجيش الأوكراني أو وحدات المخابرات كي تتخذها ذريعة لغزو أوكرانيا، مضيفة أن أحد الخيارات المحتملة قد يكون إنتاج مقطع دعائي مصور.

إلى هذا، قال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن الولايات المتحدة تنشر معلومات المخابرات لكشف مدى ما تقوم به روسيا من أفعال مزعزعة للاستقرار تجاه أوكرانيا، ولثني روسيا عن مواصلة ما وصفه برايس بحملة خطيرة.

مادة اعلانية

وكان البيت الأبيض قد أعلن الخميس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، مضيفا أنه على اتصال وثيق مع الكونغرس حول فرض عقوبات محتملة على روسيا.

كذلك، أشار إلى أن وجود 5 آلاف جندي روسي في بيلاروسيا إجراء تصعيدي، مؤكداً أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.

عقوبات تستهدف النخبة

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أكدت الاثنين، أن الولايات المتحدة أعدت "عقوبات تستهدف أفراداً من النخبة الروسية وعائلاتهم"، إذا غزت روسيا أوكرانيا.

كما، أوضحت أن واشنطن حددت "أفرادا ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين يدورون في فلكها"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كانوا "أهدافا" للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية.

حشود روسية

وأتت هذه التطورات بينما تستمر روسيا بالحشد العسكري باتجاه حدودها الغربية، وتقابلها تحركات أوروبية نحو الشرق، اعتبرت الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة منذ ثلاثة عقود.

فقد حشدت روسيا أكثر من 100 ألف عسكري على حدودها مع أوكرانيا، في تحرّك اعتبره الغرب تحضيراً لغزو وشيك، محذّراً موسكو من أنّ أيّ توغّل لقواتها في أوكرانيا سيُقابل "بعواقب شديدة".