واشنطن: نواصل التشاور مع الشركاء الإقليميين حول نووي إيران

مع قرب انتهاء مفاوضات فيينا خلال الأسابيع المقبلة، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي اليوم الخميس إنه أجرى محادثات جيدة مع ممثلين من مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن حول المفاوضات الجارية من أجل العودة للاتفاق النووي.

وأضاف عبر تويتر "مستمرون بالتشاور عن كثب مع شركائنا الإقليميين فيما يتعلق بالمفاوضات النووية".

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في السياق، أعلنت باريس مجددا أن الدول المعنية دخلت المرحلة النهائية من التفاوض. وقالت الخارجية في بيان اليوم الخميس، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث: دخلنا في المرحلة النهائية من المفاوضات مع إيران.

العودة بقرارات

كما أضافت أن هناك قرارات سياسية أصبحت ضرورية، لذلك عاد المفاوضون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات عاجلة.

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي الأوروبي، بيتر ستانو اليوم أيضا أن مفاوضات الملف النووي ستستأنف في العاصمة النمساوية هذا الأسبوع، دون أن يحدد يوما بعينه.

يذكر أن المحادثات كانت توقفت الأسبوع الماضي، بغية عودة المفاوضين إلى عواصمهم لاتخاذ قرارات أو أخذ ردود سياسية عما طرح على طاولة البحث في العاصمة النمساوية.

تباطؤ ونقاط عالقة

فيما أشارت طهران في تصريحات سابقة إلى وجود بعض النقاط العالقة، مما بطأ التقدم على طاولة التفاوض. وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي أن المحادثات شهدت "تقدماً ملموساً" خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أنه لفت إلى أن ما وصفه بتقاعس الطرف الآخر أدى إلى إبطاء التقدم في بعض الجوانب، داعيا إلى "إسراع الخطى وتقديم المبادرات".

كما أضاف قائلا:" إذا لم يطلب الطرف الآخر أي مطالب خارج الاتفاق النووي فيمكن التوصل سريعاً لتفاهم".

"القرارات الصائبة"

إلى ذلك، حث الوفود الغربية بالعودة إلى فيينا بالقرارات الصائبة. وقال على واشنطن اتخاذ القرارات اللازمة لتسريع التوصل لاتفاق مستدام وجدير بالثقة.

يذكر أن الولايات المتحدة، فضلا عن دبلوماسيين غربيين مشاركين في المفاوضات التي انطلقت بجولتها الثامنة في ديسمبر الماضي (2021)، كانوا حذروا طهران مرارا من نفاد الوقت، كما أكدوا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب عام 2018.