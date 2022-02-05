سيناتور جمهوري: الصفقة النووية المحتملة مع إيران كارثية

توقع السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأميركي بيل هاغرتي بفشل الصفقة النووية وعدم استمرارها مستقبلا، واصفا الاتفاق النووي بالكارثي والاتفاق المحتمل سيكون أسوأ وسيلغى.

‏

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر "كان الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 كارثة. لكن إدارة بايدن تبحث الآن عن صفقة أسوأ مع إيران"، مشددا على أنه "يجب أن يتفاوض مسؤول معتمد من مجلس الشيوخ بشأن هذه القضية الهامة".

كما حذر من أي صفقة لم يصادق عليها مجلس الشيوخ، مؤكدا أنها لن تستمر".

مادة اعلانية

جاءت هذه التصريحات بعد تقرير كشف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتوقع أن يجعل الاتفاق النووي إيران قادرة على تكديس ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلة في أقل من عام، وهو إطار زمني أقصر من الإطار الذي دعمه اتفاق 2015، بحسب ما أكد مسؤول مطلع على المفاوضات التي انطلقت قبل أشهر عديدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وكشف مسؤولون أميركيون أن البعض في إدارة بايدن خلصوا أواخر العام الماضي إلى استنتاج مفاده أن البرنامج النووي الإيراني تقدم بشكل كبير جداً في الفترة الماضية، وأن ما يسمى "وقت الاختراق" (breakout period) الذي كان ضمن اتفاق 2015، بات أقصر بكثير من 12 شهراًوفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان "وقت الاختراق" أحد المبادئ الأساسية لاتفاق عام 2015 الذي توصلت إليه إيران مع الولايات المتحدة وقوى أخرى، لتأخير إنتاج المواد الانشطارية من أجل صنع قنبلة (إذا قررت طهران ذلك) إلى عام على الأقل، على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحةً في الاتفاقية.