ترمب يرد على نائبه بنس حول قدرته على رفض نتيجة الانتخابات

رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على نائبه مايك بنس بعد ساعات من تصريحه في خطاب ألقاه حول رفضه فكرة أنه كان بإمكانه استخدام سلطته في 6 يناير 2021 لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترمب "لقد شاهدت للتو بيان مايك بنس حول حقيقة أنه ليس لديه الحق في فعل أي شيء فيما يتعلق بعدد الأصوات الانتخابية، بخلاف كونه جهازا ناقلا تلقائيا لجماعة ميتش ماكونيل لانتخاب بايدن رئيساً في أسرع وقت ممكن".

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وجادل ترمب بالقول إنه في حالة وجود "علامات واضحة على وجود تزوير أو مخالفات في التصويت" كان من الممكن أن يفعل بنس شيئًا حيال ذلك.

وفي خطاب ألقاه في فلوريدا في وقت سابق قال بنس إن ترمب كان "مخطئًا" عندما ادعى مؤخرًا أن بنس كان بإمكانه تغيير النتائج "من جانب واحد".

وجاءت تصريحات بنس بعد أيام من إعلان ترمب اعتقاده أنه من خلال قانون الفرز الانتخابي، كان لدى بنس القدرة على إعادة الأصوات الانتخابية إلى الولايات.

وادعى ترمب أنه نظرًا لإمكانية قيام بنس بقلب الانتخابات، فإن الديمقراطيين والجمهوريين يعملون الآن معًا بشكل محموم لانتزاع هذه السلطة من نائب الرئيس "لأنهم يقولون الآن إنهم لا يريدون أن يحصل نائب الرئيس على الحق في ضمان تصويت نزيه".

وأضاف ترمب: "بعبارة أخرى، كنت على حق والجميع يعرف ذلك، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك دليل على وجود احتيال أو مخالفات على نطاق واسع ، "كان من المناسب إرسال تلك الأصوات مرة أخرى إلى الهيئات التشريعية لمعرفة ذلك".

ولم ينجح ترمب في رفع طعون قانونية ضد فوز الرئيس بايدن في 2020 لعدة أشهر قبل أن يؤدي بايدن اليمين قبل عام. ولم يتم العثور على دليل واسع النطاق على التزوير من انتخابات 2020 وفقا للفوكس نيوز.