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احتجاجات غاضبة بمينابوليس بعد قتل الشرطة رجلا أسود

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خلال المظاهرات

احتجاجات غاضبة بمينابوليس بعد قتل الشرطة رجلا أسود

الشرطة قالت إن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش "مفاجئ" يسمح للشرطة بدخول المنازل دون تنبيه

مينابوليس - رويترز

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تظاهر مئات في شوارع وسط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية يوم السبت مطالبين بالعدالة في حادث قتل الشرطة بالرصاص شابا أسود اسمه أمير لوك خلال مداهمة شقته الأسبوع الماضي.

وتجمع الحشد الصاخب ولكن السلمي، مرددين اسم لوك وشعار "لا عدالة ، لا سلام"، عند مقر الحكومة في أكبر مدينة في مينيسوتا بعد ثلاثة أيام من إطلاق الشرطة النار على لوك(22 عاما) أثناء جلوسه على أريكته.

الشرطة خلال المداهمة
الشرطة خلال المداهمة

وفي اليوم التالي لقتله بثت الشرطة لقطات مصورة للمداهمة أظهرت أن لوك كان يحمل مسدسا لدى إزاحته الغطاء على أريكته بعد أن أيقظه رجال الشرطة قبل لحظات من مقتله.

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وقالت الشرطة إن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش "مفاجئ" يسمح للشرطة بدخول المنازل دون تنبيه قاطنيها أولا أو الإعلان عن وجودهم.

وتم إصدار هذا الأمر فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل قاده محققون من إدارة شرطة سانت بول المجاورة. ولم يُذكر اسم لوك في هذا الأمر وأقرت شرطة مينابوليس أنه من غير الواضح كيف أو ما إذا كان على صلة بهذا التحقيق.

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