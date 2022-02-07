السيناتور روبيو: نائب الرئيس لا يستطيع تغيير الانتخابات الأميركية
روبيو: حجة ترمب قصيرة النظر
قال السناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة المخابرات الأميركية في الكونغرس ماركو روبيو الأحد، إن "نواب الرئيس لا يمكنهم ببساطة أن يقرروا عدم التصديق" على نتيجة الانتخابات ، ونأى بنفسه عن المزاعم المتكررة للرئيس السابق دونالد ترمب.
وكان ترمب قد أصر على أن نائب الرئيس السابق مايك بنس كان بإمكانه تغيير نتائج انتخابات 2020.
وقال روبيو في برنامج "Face the Nation" على قناة CBS: "لا أعتقد أن نائب الرئيس يمتلك هذه القوة".
وأشار الجمهوري من فلوريدا ، الذي خاض الانتخابات ضد ترمب لمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016 ، إلى أن حجة ترمب قصيرة النظر.
وأضاف "إذا ترشح الرئيس ترمب لإعادة انتخابه ، أعتقد أنه سيهزم جو بايدن ولا أريد أن تتمتع كامالا هاريس بالسلطة كنائبة للرئيس لإلغاء تلك الانتخابات وهذا هو نفس الشيء الذي انتهيت إليه في يناير من عام 2021."
واحتل بنس عناوين الصحف الأسبوع الماضي بعد أن ألقى تصريحات أمام الجمعية الفيدرالية قال فيها: "الرئيس ترمب مخطئ وليس لدي الحق في إلغاء الانتخابات".
ورد ترمب منتقدًا "بنس لعمله كجهاز ناقل آلي لمكانويل من أجل انتخاب بايدن رئيسًا في أسرع وقت ممكن".
وأضاف ترمب: "إن منصب نائب الرئيس ليس ناقلًا آليًا في حالة وجود علامات واضحة على تزوير أو مخالفات في التصويت وهذا هو السبب في أن الديمقراطيين و الجمهوريين يعملون معًا بشكل محموم لتغيير القانون ليقولوا إنه ليس لديه خيار آخر."
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