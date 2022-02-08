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فيديو.. مستشار بايدن المتنمر يورّط مسؤولة أميركية

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المستشار المتنمر إريك لاندر

فيديو.. مستشار بايدن المتنمر يورّط مسؤولة أميركية

الرئيس الأميركي أكد عند توليه السلطة عدم التسامح مع هذا السلوك بتاتاً

دبي - العربية.نت

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يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد وعد ووفا بوعده.

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فبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين باساكي أمس الاثنين، عندما تهّربت عن الجواب فيما إذا كان الرئيس سيتحرك لطرد أي شخص يعامل زملاءه بطريقة غير محترمة، أعلن كبير مستشاريه إريك لاندر استقالته من مهامه.

مأزق كبير

ففي حوار مع الصحافيين، تهرّبت باساكي تماماً عن الإجابة، وجاولت تغيير حوار الأسئلة، ما فجر غضباً واسعاً حولها، خصوصا بعد انتشار مقطع فيديو أظهر ما حدث أثناء المؤتمر.

إلا أن الجدل انتهى بعدما أعلن كبير المستشارين العامليين في البيت الأبيض إريك لاندر الاثنين، استقالته نهائياً، وذلك عقب اتهامه بالتنمر على الموظفين العاملين في جهازه.

وأكد إريك لاندر مدير مكتب السياسات العلمية والتكنولوجية في رسالة الاستقالة، أنه حزين جدا لأنه تسبب بالأذية لزملاء سابقين وحاليين بسبب الطريقة التي تحدث بها إليهم، وفق تعبيره.

كما شدد على أنه سعى إلى دفع نفسه وزملائه إلى تحقيق أهداف مشتركة، مقرا: "لقد تجاوزت الحدود".

لن أتسامح أبداً

وكان لاندر يشرف خصوصا على مبادرة أحياها بايدن أخيرا تهدف إلى خفض الوفيات المرتبطة بالسرطان، بالنصف على الأقل خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

وغداة تنصيبه، حذر الرئيس الجمهوري أجهزته من أنه لن يسمح بأي انحرافات في السلوك، وهو تصرف وعد الرئيس الأميركي جو بايدن عند توليه السلطة بعدم التسامح معه بتاتا.

يذكر أن هذه ليست أول استقالة في صفوف مستشاري الرئيس الأميركي، فقد اضطر ناطق للاستقالة بعدما هدد صحافية وتوجه إليها بكلام تمييزي خلال اتصال هاتفي.

أدلة موثوقة أدانته

ورفضت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين باساكي أمس الاثنين، الكشف عما إذا كان الرئيس بايدن سيفي بوعده بطرد أي شخص يعامل زملاءه بطريقة غير محترمة بعد اعتذار لاندر عن سلوكه.

جاء ذلك عقب تحقيق داخلي في البيت الأبيض وجد "أدلة موثوقة" على أن المستشار المقال تحدث بقسوة وبلا احترام مع زملائه أمام زملائه الآخرين، كما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة.

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