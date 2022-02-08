بينيت: أميركا منحتنا حرية التصرف تجاه إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الإثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على حرية إسرائيل في التصرف ضد إيران حتى لو توصلت القوى العالمية إلى اتفاق نووي مع إيران، بعد يوم من حديث الطرفين عبر الهاتف وفقا لصحيفة جورازليم بوست.

ولم يرد ذكر "حرية التصرف" تجاه إيران في بيان البيت الأبيض للمكالمة التي صدرت في وقت متأخر من ليلة الأحد.

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وجاء في البيان أن "الرئيس بايدن نقل دعمه الثابت لأمن إسرائيل وحرية العمل، مؤكدا دعم إدارته الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية في إسرائيل".

ومع ذلك، قال بينيت في مؤتمر صحفي صباح الإثنين، إن معظم المكالمة الهاتفية كانت حول إيران والمفاوضات النووية في فيينا، بما في ذلك مناقشة حرية إسرائيل في التصرف.

وأضاف "موقفنا معروف" لقد عبرت عن ذلك عدة مرات وجوانب جديدة منه أمس، كنت سعيدا لأن بايدن أوضح بصراحة أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف في أي موقف وهذا صحيح ، سواء كان هناك اتفاق أم لا ..إنها مهمة فيما يتعلق بإيران ".

وجاءت المكالمة الهاتفية في الوقت الذي توجهت فيه فرق التفاوض إلى فيينا لمواصلة الجولة الثامنة من المحادثات الثلاثاء.

ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من وقت الاختراق الذي سيكون قصيرًا للغاية وأنه لم يتبق سوى القليل من الوقت لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي غضون ثلاث سنوات، تنتهي صلاحية عقوبات سناب باك مما يعني أن إيران ستكون قادرة على تثبيت أكبر عدد تريده من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وقال مستشار الأمن القومي إيال هولاتا: "إن خطر العودة إلى الاتفاق النووي وفقدان الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة لفرض اتفاقية أطول وأقوى كما يسميها الأميركيون، بات وشيكًا".

وأضاف "علينا الاستعداد لكل سيناريو سواء عودة للاتفاق أم لا".

ومن المقرر أن يغادر هولاتا متوجها إلى واشنطن الثلاثاء للقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومواصلة المناقشات بشأن إيران.

وقال "لا نتفق مع الأمريكيين في كل قضية ، لكن التنسيق عميق ومهم واستراتيجي" ، مضيفا أنه يتحدث مع سوليفان بشكل شبه يومي.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع إن الحكومة غيرت نهج إسرائيل وأهدافها عندما يتعلق الأمر بإيران، ليس فقط من التركيز على التهديد النووي ولكن أيضا على الإجراءات الأوسع نطاقا.

وأضاف المصدر "نحن في حملة طويلة ومتسقة ومتعددة الأبعاد لإضعاف إيران". "يأتي إضعافها أولاً في البعد الاقتصادي من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية والوقائية والسرية والمفتوحة ، في مجالات الإنترنت وغيرها."

وتابع المصدر إن هدف إسرائيل هو "إزعاجهم في الداخل ، حتى ينشغلوا بأنفسهم"مضيفًا: "يجب أن يضعفوا ويكون لديهم القليل من المال والطاقة وستكون الحملة طويلة ولن تنتهي في غضون عام أو حتى عامين ".