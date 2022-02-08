تدعو لحل مشكلة المناخ.. بيلوسي أنفقت نصف مليون على طائرات أكثر تلويثا

أنفقت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، أكثر من 500 ألف دولار على الطائرات الخاصة منذ عام 2020 على الرغم من وصفها مشكلة تغير المناخ بأنها تهديد "وجودي" وعلى الولايات المتحدة التزام "أخلاقي" بمعالجتها.

ووفقًا لفوكس نيوز الأميركية فقد دفعت حملة بيلوسي لشركة طيران خاصة مقرها فرجينيا ، Advanced Aviation Team ، أكثر من 437000 دولار بين أكتوبر 2020 وديسمبر 2021 وأكثر من 65000 دولار لشركة Clay Lacy Aviation ، وهي شركة طيران خاصة مقرها كاليفورنيا.

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وتشتهر الطائرات الخاصة بأنها ضارة بالبيئة، حيث تنتج انبعاثات أكبر بكثير من الرحلات الجوية التجارية. وأنفقت حملة بيلوسي 67605 دولارات على الرحلات الجوية الخاصة قبل أشهر فقط من قولها إنها تعتبر معالجة أزمة المناخ "أمرًا مقدسا".

وقالت في نوفمبر بعد أن ترأست وفدا من الكونغرس مؤلفا من 21 عضوا إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في جلاسكو باسكتلندا: "بالنسبة لي، هذا شيء مقدس، ولدينا التزام أخلاقي بأن نكون وكلاء صالحين".

وتعرضت بيلوسي لانتقادات شديدة في سبتمبر بعد أن زعمت أن تغير المناخ يمثل أولوية للمناقشة مع الصين أكثر من انتهاكاتها العديدة لحقوق الإنسان.

وقالت في ذلك الوقت: "المناخ قضية مهيمنة، والصين هي الباعث الرئيسي في العالم".

ومع ذلك بيلوسي ليست الوحيدة التي تسافر بالطائرة الخاصة. فقد أنفقت حملة الرئيس بايدن، الذي وعد بجعل تغير المناخ أولوية رئيسية في رئاسته، أكثر من 15 مليون دولار على الرحلات الجوية الخاصة على مدار حملته لعام 2020.

وكانت اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) صريحة أيضًا بشأن تغير المناخ و"ملتزمة بالحد من آثار تغير المناخ"، لكنها دفعت مئات الآلاف من الدولارات لرحلات الطيران الخاصة في السنوات الأخيرة.

واستقل مسؤول المناخ في إدارة بايدن، جون كيري، طائرة خاصة إلى أيسلندا في عام 2019 لتلقي جائزة الدائرة القطبية الشمالية لقيادة المناخ.

ودافع كيري عن رحلته عالية التلوث في ذلك الوقت، واصفا إياها بأنها "الخيار الوحيد لشخص مثلي يسافر حول العالم للفوز بهذه المعركة" في مقابلة لشبكة فوكس نيوز.

وفي أغسطس 2021، حسبت قناة فوكس نيوز أن طائرة عائلة كيري تنبعث منها بالفعل ما يقرب من 30 مرة من الكربون مقارنة بالطائرة العادية في عام واحد.