سيناتور جمهوري: إدارة بايدن مصممة على الاستسلام لإيران

أكد السيناتور الجمهوري عضو لجنة العلاقات الخارجية تيدكروز، الأربعاء، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن إدارة جو بايدن مصممة على الاستسلام لإيران، مشددا على أن أي اتفاق مع طهران سيكون كارثيا.

إلى هذا، شدد على أن إدارة بايدن تعاملت مع أعداء أميركا بضعف واسترضاء، لافتا إلى أن صفقة إدارة أوباما النووية هي الأكثر كارثية في العصر الحديث.

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كما أشار إلى أن أهم قرار للأمن القومي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترمب هو الانسحاب من تلك الصفقة الكارثية.

وكان كروز اتهم إدارة بايدن بالكذب على الشعب الأميركي، ومنح النظام الإيراني فرصة للحصول على أسلحة نووية بمساعدة روسيا والصين.

"سلوك إيران عدائي"

من جهته، قال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي لـ"العربية/الحدث"، إن "الصين شريك كبير في انتهاك العقوبات على إيران".

وأكد أن "سلوك إيران عدائي في المنطقة، وهي تواصل دعم وكلائها". كما شدد على أن "إدارة بايدن ملزمة بعرض أي اتفاق مع إيران على الكونغرس".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي بايدن قد توقعت أن يجعل الاتفاق النووي إيران قادرة على تكديس ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلة في أقل من عام، وهو إطار زمني أقصر من الإطار الذي دعمه اتفاق 2015، بحسب ما أكد مسؤول مطلع على المفاوضات التي انطلقت قبل أشهر عديدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وكشف مسؤولون أميركيون أن البعض في إدارة بايدن خلصوا أواخر العام الماضي إلى استنتاج مفاده أن البرنامج النووي الإيراني تقدم بشكل كبير جداً في الفترة الماضية، وأن ما يسمى "وقت الاختراق"، الذي كان ضمن اتفاق 2015، بات أقصر بكثير من 12 شهراً، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".