لتجنب إغلاق حكومي.. إقرار تشريع للإنفاق المؤقت في أميركا

أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مشروع قانون للإنفاق المؤقت هو الثالث في أقل من خمسة أشهر بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها.

وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حالياً في 18 فبراير، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة، وفق فرانس برس.

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غير أن الإغلاق لم يكن يوماً مطروحاً بشكل واقعي مع إرسال الديمقراطيين والجمهوريين إشارات بتوافقهم على قانون إنفاق مؤقت آخر. وفي نهاية المطاف صوّت 51 نائباً جمهورياً إلى جانب الديمقراطيين لصالح مشروع القانون.

حزمة إنفاق طويلة الأمد

وما إن يعطي مجلس الشيوخ لاحقاً الضوء الأخضر لهذا لتشريع كما هو متوقع في الأيام المقبلة، حتى يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية حتى 11 مارس.

كما تعطي هذه المهلة أعضاء الكونغرس المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية.

من جانبه أعرب زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ثقته بأن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا الى اتفاق في وقت قريب.

350 مليون دولار

يشار إلى أن مشروع الانفاق المؤقت يتضمن تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو بهاواي جراء تسرب وقود من منشأة للجيش الأميركي، إضافة إلى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني.

وحذر أعضاء الكونغرس بمجلسيه من أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، فإن مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن سيبقى معلقا.

إلى ذلك قال زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير إن الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع وطويلة الأجل واقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي في 11 مارس.