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البنتاغون: لا يمكن تأكيد موعد غزو روسيا لأوكرانيا

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المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي (أ ف ب)
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي (أ ف ب)

البنتاغون: لا يمكن تأكيد موعد غزو روسيا لأوكرانيا

دبي - العربية.نت

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وسط أنباء عن غزو روسي لأوكرانيا يوم الأربعاء المقبل وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية، أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أنه لا يستطيع تأكيد صحة تلك التقارير.

فقد بيّن خلال مقابلة مع "فوكس نيوز صنداي" اليوم الأحد، أنه "ليس في وضع يسمح له بتأكيد هذه التقارير"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن "عملاً عسكرياً كبيراً يمكن أن يحدث في أي يوم الآن".

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وكانت صحيفة "بوليتيكو" ووسائل إعلام أميركية أخرى، نقلت عن الرئيس الأميركي جو بايدن توقعه في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي والناتو، موعد غزو روسيا لأوكرانيا في 16 فبراير الجاري.

"قد يحدث الغزو في أي وقت"

في الأثناء، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، أن احتمال قيام روسيا بعمل عسكري بات وشيكاً وكبيراً، بما يكفي لتبرير مغادرة الكثير من الموظفين السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، أنه لا يمكن تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا، مشيراً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث قبل أو بعد الألعاب الأولمبية.

سفارة الولايات المتحدة في كييف (أ ف ب)
سفارة الولايات المتحدة في كييف (أ ف ب)

إجلاء سفارة واشنطن

وكانت واشنطن أصدرت أوامر في وقت سابق أمس السبت لمعظم موظفي سفارتها بمغادرة كييف على الفور بسبب تزايد خطر حدوث غزو روسي.

كما طالبت الخارجية الأميركية مواطنيها بمغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور.

يذكر أنه منذ أشهر تتهم واشنطن موسكو بحشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود، بما ينذر بغزو وشيك للأراضي الأوكرانية.

في حين ينفي الروس تلك الاتهامات معتبرين التحذيرات الأميركية أشبه بالـ "هستيريا"، ومطالبين في الوقت عينه بتقديم ضمانات أمنية تهدئ مخاوفهم، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووقف توسّع الحلف شرقًا، ما يرفضه الأخير.

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