ترمب معلقاً على تقرير المحقق دورهام: "ما حدث جريمة القرن"

رحّب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالاتهامات الموجهة إلى حملة هيلاري كلينتون الرئاسية من قبل المحقق جون دورهام، وتوقع أن يكون هذا التطور "مجرّد بداية" لسلسلة من الأحداث.

وكان ترمب يرد على الملف الذي قدمه المحقق دورهام في 11 فبراير للمحكمة والذي زعم فيه أن أعضاء من حملة هيلاري كلينتون لانتخابات الرئاسة في 2016، بما في ذلك محامي الحملة، دفعوا لشركة تكنولوجية خاصة بهدف التجسس على منافسها ترمب واختراق خوادم تابعة لأحد أبراجه في نيويورك من أجل إيجاد دلائل حول علاقته بروسيا ومحاولة موسكو التأثير عليه.

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وبحسب التحقيق، فقد "استغلت" الشركة خط الإنترنت الخاص بـ"مقدم رعاية صحية معين" مقره في برج ترمب، وهو مبنى كان يسكن فيه المرشح الجمهوري كما كان يضم مكتبه التنفيذي، وذلك من أجل الحصول على دلائل حول علاقته بروسيا، ما قد يؤدي لفتح تحقيق من قبل وكالات الحكومة الاتحادية.

وتعليقاً على هذه المعلومات، قال ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء: "يبدو أن هذه مجرد البداية، لأنك إذا قرأت الملف وفهمت ما حدث، فسوف ترى الكثير من الأشياء الأخرى تحدث". ووصف ترمب المعلومات الجديدة بـ"جريمة القرن"، مضيفاً: "هذا حدث كبير لم ير أحد شيئاً مثله".

وقال دورهام إن محامي حملة كلينتون مايكل سوسمان، المتهم بالإدلاء ببيان كاذب، قدم معلومات حول علاقة ترمب بروسيا إلى موظف اتحادي، مضيفاً أن هذه المزاعم "اعتمدت جزئياً" على "التجسس على ترمب عن طريق الإنترنت". ويقول تحقيق دورهام إن الأفراد المتورطين في قضية التجسس كانوا "ينقبون" عن "حركة الإنترنت" وغيرها من البيانات بغرض جمع معلومات "مهينة" عن دونالد ترمب.

وشملت عمليات التجسس برجه في منهاتن وشقة ترمب السكنية في نيويورك والمكتب التنفيذي التابع لترمب.

وقال ترمب الثلاثاء: "من يمكنه أن يصدّق أن شيئاً كهذا ممكن؟". وتابع: "دورهام كشف أشياء أكبر بكثير مما كان أي شخص يعتقد أنه ممكن. لم يخطر ببال أحد أن شيئاً كهذا يمكن مناقشته حتى، ناهيك عن فعله.. هذه خيانة على أعلى مستوى".