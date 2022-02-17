بلينكن: روسيا تواصل حشد قواتها لشن هجوم على أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن روسيا تقول إنها سحبت قواتها من على الحدود الأوكرانية، مشيراً إلى عدم صحة ذلك على الأرض.

وأضاف في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا اليوم الخميس، أن موسكو حشدت بدون أي مبرر 150 ألف عنصر على حدود أوكرانيا، لافتاً إلى أن مبدأ سيادة الدول يجب أن يتم احترامه.

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كذلك، عبّر عن أمله أن تتراجع روسيا عن قرار الحرب قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن وسائل إعلام روسية بدأت تنشر أنباء لتبرير الحرب.

وقال "نرغب بأن نكون على خطأ بشأن خطط روسيا لغزو أوكرانيا"، لكن روسيا واصلت حشد قواتها لشن هجوم عسكري.

كما أكد أن على روسيا سحب مدرعاتها والعودة بها إلى ثكناتها، وإثبات أنها لا تريد الغزو.

مساعٍ دبلوماسية

وشدد في ذات الوقت على مواصلة المساعي لإنجاح الجهود الدبلوماسية، لافتاً إلى أنها الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة، مؤكداً أن واشنطن سترد على روسيا إن جنحت نحو الحرب.

وكان بلينكن أكد في وقت سابق استعداد بلاده لاتخاذ ما وصفها بالإجراءات القاسية إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأضاف أن بلاده تسعى لحل الأزمة الأوكرانية سلمياً، مشيراً إلى الاستعداد لكل الاحتمالات.

في موازاة ذلك، عبّر البيت الأبيض عن قلقه من تحريك روسيا لمزيد من القوات عند حدود أوكرانيا.

وأوضح أنه يتوقع تقارير "كاذبة" من الإعلام الروسي كذريعة لشن الحرب، مشيراً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت.

"روسيا تخطط لدخول أوكرانيا"

بدوره، قال الرئيس جو بايدن إن "كل المؤشرات" على أن روسيا كانت تخطط لدخول أوكرانيا موجودة الآن، بما في ذلك مؤشرات على اعتزامها ممارسة عملية خداع لتبرير خطوتها.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين أوكرانيا وانفصاليين تدعمهم روسيا داخل أوكرانيا في وقت سابق من اليوم الخميس عبر خط المواجهة الفاصل بينهما، فيما وصفه مسؤولون غربيون بأنه ذريعة محتملة اختلقتها موسكو لتبرير الغزو.

وأمر بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتغيير خطط السفر الخاصة به في اللحظة الأخيرة كي يتحدث في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا.

"أدلة على الأرض"

بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحافيين، إن "الأدلة على الأرض تشير إلى أن روسيا تتجه نحو غزو وشيك. هذه لحظة حاسمة".

أتت هذه التطورات مع استمرار حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

فيما نفت موسكو أي نية لغزو جارتها الغربية، وأعلنت في وقت سابق اليوم أيضا أن عددا من الآليات انسحبت من مواقع بالقرب من الحدود.

إلا أن الغرب جدد تشكيكه بتلك الانسحابات، لا سيما أن صورا جديدة من الأقمار الصناعية التقطت خلال اليومين الماضيين أظهرت إنشاء طرق جديدة وجسر تكتيكي عبر نهر رئيسي في بيلاروسيا على بعد أقل من 4 أميال من الحدود الأوكرانية.