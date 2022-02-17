واشنطن تلوح بعقوبات مؤلمة ضد موسكو.. والقلب على النفط

على وقع اشتداد الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، تتزايد المخاوف الأوروبية من ارتفاع أسعار النفط والغاز، فيما تلوح واشنطن بعقوبات مؤلمة ضد موسكو.

فقد أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن بلادها وبالتعاون مع الدول الأوروبية تعد لفرض عقوبات منسقة ضد روسيا في حال غزوها أوكرانيا.

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وقالت في مقابلة مع فرانس برس إن فرض العقوبات يهدف بالطبع إلى تكبيد روسيا الكلفة الأكبر"، لكنها أردفت أن تلك الخطوة ستكون لها "بعض التداعيات العالمية ".

كما أوضحت الى أن وزارة الخزانة تحضر بالتنسيق مع حلفاء أوروبيين مجموعة من العقوبات المالية الموجعة، التي يمكن أن تستهدف "أفرادا أو شركات" روسية و"بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات".

حزمة كبيرة للغاية

كذلك، وصفت تلك الإجراءات بالـ "حزمة كبيرة للغاية من العقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي".

لكنها أقرت بوجود مخاوف بشأن "التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة، بالنظر إلى أهمية دور روسيا كمصدّر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا".

النفط والغاز

إلا أنها شددت على أن الإدارة الأميركية "تعمل مع حلفائها الأوروبيين في محاولة لحمايتهم قدر الإمكان من أي تأثيرات مفرطة"، من خلال ضمان "استمرار تدفق النفط والغاز.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي أعلنوا أمس أنهم تمكنوا من تأمين مصادر بديلة للغاز، مؤكدين أنهم يستطيعون تحمل أي ضغط يتعلق بالإمدادات من قبل موسكو

أسعار النفط ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة ليصل سعر البرميل أمس إلى 96 دولارا !

يذكر أنه وسط احتمالات نشوب حرب وتهديدات بامكان وقف روسيا لإمدادات الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة ليصل سعر البرميل إلى 96 دولارا أمس الأربعاء، في أعلى مستوى له منذ 2014.

أما أسعار الغاز الطبيعي فكانت أكثر تقلبا، لكنها ارتفعت أيضا خلال الأسبوع الماضي بعد انخفاض في وقت سابق هذا الشهر.