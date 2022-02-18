رئيسكم المفضل سيراكم قريبا.. أول تغريدة لترمب على منصته

في منصته التي تشبه تويتر بشكل كبير، أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أول تغريدة له على منصته الجديدة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مدشناً الموقع بعبارة: "استعدوا.. رئيسكم المفضّل سيراكم قريباً".

وكان ترمب قد وعد بإطلاق هذه المنصة، إثر حظر حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير الماضي، بتهمة تحريضه على اقتحام الكابيتول.

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من المقرر أن تنطلق "تروث" رسمياً في 21 فبراير، وفقاً لما جاء في إعلان على متجر "آبل ستور"، وتكلف إنشاؤها مليار دولار.

وقبل حظره، كان لدى ترمب ما يقرب من 89 مليون متابع على "تويتر"، و35 مليوناً على فيسبوك، و24 مليوناً على إنستغرام.

وقبل أسبوعين، قال ترمب إن تراجع عدد مستخدمي منصة فيسبوك يرجع إلى استعدادهم للانضمام إلى منصته للتواصل الاجتماعي المقرر إصدارها والتي تحمل اسم "تروث سوشيال".

وقال عبر بيان نشرته المتحدثة باسمه ليز هارينجتون: "هذا يعني أن الناس يشعرون بالسأم من الأخبار الكاذبة والانتهاكات، وخاصة الخداع السياسي".