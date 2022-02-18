سيناتور أميركي: نواصل جهود محاربة تراجع الديمقراطية في تركيا

أكد كبير الديمقراطيين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور بوب مينينديز، أن بلاده ستواصل الجهود في محاربة التراجع الديمقراطي في تركيا.

وأعرب عن سعادته باجتماعه بنجم كرة السلة الأميركية المعروف انيس كانتر والمعارض لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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كذلك، أضاف في تغريدة على حسابه في تويتر، أن "تضحيات أنيس تلهم جهودنا، حيث نعمل على مواجهة الظلم ومحاربة التراجع الديمقراطي وتحرير المسجونين ظلما في تركيا وأماكن أخرى".

Glad to see @EnesFreedom again & applaud his advocacy for human rights in Turkey, Xinjiang & worldwide. Enes' sacrifices inspire our efforts as we work to confront injustice, combat democratic backsliding, & free those wrongfully jailed in Turkey & elsewhere. pic.twitter.com/4p9dFl1qbD — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) February 18, 2022

وأكد خلال ترحيبه باللاعب "يستمر عملك في تمثيل أفضل القيم والإمكانيات الأميركية. نحن محظوظون لوجودك كمواطن أميركي، وستكون كرة السلة محظوظة لكونك لاعباً فيها".

يشار إلى أن المعارض التركي المعروف قد اجتمع بالكثير من الأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي خلال الأيام الماضية مسلطاً الضوء على الانتهاكات التي تحصل في تركيا.