.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيناتور أميركي: نواصل جهود محاربة تراجع الديمقراطية في تركيا

  • الخط
السيناتور بوب مينينديز (أ ف ب)
السيناتور بوب مينينديز (أ ف ب)

سيناتور أميركي: نواصل جهود محاربة تراجع الديمقراطية في تركيا

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

أكد كبير الديمقراطيين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور بوب مينينديز، أن بلاده ستواصل الجهود في محاربة التراجع الديمقراطي في تركيا.

وأعرب عن سعادته باجتماعه بنجم كرة السلة الأميركية المعروف انيس كانتر والمعارض لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 أردوغان: لا نهتم بقرارات الاتحاد الأوروبي العرب والعالم  أردوغان: لا نهتم بقرارات الاتحاد الأوروبي

كذلك، أضاف في تغريدة على حسابه في تويتر، أن "تضحيات أنيس تلهم جهودنا، حيث نعمل على مواجهة الظلم ومحاربة التراجع الديمقراطي وتحرير المسجونين ظلما في تركيا وأماكن أخرى".

وأكد خلال ترحيبه باللاعب "يستمر عملك في تمثيل أفضل القيم والإمكانيات الأميركية. نحن محظوظون لوجودك كمواطن أميركي، وستكون كرة السلة محظوظة لكونك لاعباً فيها".

يشار إلى أن المعارض التركي المعروف قد اجتمع بالكثير من الأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي خلال الأيام الماضية مسلطاً الضوء على الانتهاكات التي تحصل في تركيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من لبنان إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من لبنان
اكتشف المزيد