جمهوريون يحثّون بايدن على تمويل "التحديث النووي"

بعد إجراء روسيا تدريبات نووية، حث قادة جمهوريون في الكونغرس الرئيس الأميركي جو بايدن على الالتزام بالتمويل الكامل لخطة التحديث النووي.

وقالوا في بيان مساء السبت إن "مراجعة بايدن للموقف النووي الأميركي تهدد الحلفاء والاستقرار العالمي".

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كما شددوا على أن "موقف بايدن النووي يقوض ثقة الحلفاء ويشجع خصومنا على العدوانية".

كذلك توجهوا له بالقول: "هذا ليس وقت الضعف وعلينا إظهار القوة لتحقيق السلام والاستقرار".

صواريخ بقدرات نووية

يشار إلى أن روسيا اختبرت صواريخ بقدرات نووية السبت خلال مناورات عسكرية واسعة النطاق أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين، فيما حذرت واشنطن مجدداً من أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا في غضون أيام، وفق فرانس برس.

كما بث التلفزيون الروسي صوراً لبوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أثناء جلوسهما على طاولة مستديرة في غرفة العمليات في الكرملين أمام شاشات تظهر القادة العسكريين وهم يختبرون أحدث صواريخهم الفرط صوتية والمجنحة والبالستية ذات القدرات النووية.

وقال الكرملين: "ضربت جميع الصواريخ أهدافها، ما يؤكد على أهدافها المرتبطة بالأداء"، مضيفاً أن قاذفات من طراز "تو-95" وغواصات شاركت في التدريبات.

جميع فروع القوات المسلحة

وقبل ذلك، أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى شيفرات إطلاق الصواريخ النووية، قائلاً: "يستحيل القيام بهذا النوع من الاختبارات من دون رئيس الدولة. تعرفون الحقيبة السوداء الشهيرة والزر الأحمر".

كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن جميع فروع القوات المسلحة شاركت في التدريبات، بما في ذلك قوات الصواريخ الاستراتيجية وأساطيل بحر الشمال والبحر الأسود، والتي تملك غواصات نووية.

كذلك تواجدت بعض القوات الروسية (حوالي 30 ألف جندي) في بيلاروسيا للمشاركة في التدريبات. ولفتت موسكو إلى أن هذه القوات ستعود إلى ثكناتها، لكن أجهزة الاستخبارات الأميركية أعربت عن قلقها من أنها قد تشارك في غزو أوكرانيا.

حشد دعم غربي

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي قد زار ألمانيا السبت لحشد دعم حلفائه الغربيين رغم تزايد القصف بشكل كبير في شرق البلاد حيث قتل جندي أوكراني وسقطت قذائف أثناء تفقد وزير داخلية أوكرانيا دينيس موناستيرسكي خط الجبهة دون أن تسجل أي إصابات.

إلى ذلك أثارت التحذيرات الأميركية وإجلاء المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة متمردين مدعومين من روسيا في أوكرانيا مخاوف من اندلاع نزاع كبير في أوروبا ليبلغ التوتر الذي بدأ قبل أسابيع ذروته.

ويصر الكرملين على أنه لا يخطط لغزو أوكرانيا التي أثارت حفيظة موسكو عبر سعيها لتوطيد العلاقات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت روسيا منذ 15 فبراير الحالي سلسلة انسحابات لقواتها مع عرضها مشاهد لقطارات محملة عتاداً من دون أن يقنع ذلك الدول الغربية.

ولا تقوم موسكو بأي خطوات لتخفيف حدة المخاوف، فيما اتهمت وسائل الإعلام الرسمية كييف بالتخطيط لهجوم على جيب خاضع للمتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

اتخذ قرار الغزو

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة أن موسكو اتخذت قرار غزو جارتها، إذ حشدت حوالي 150 ألف جندي عند حدود أوكرانيا، وهو عدد يرتفع إلى 190 ألفاً إذا احتُسبت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق البلاد.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إنه متأكد بأن بوتين اتخذ قرار الغزو، بغض النظر عن التحذيرات من أن الأمر قد يطلق العنان لعقوبات غربية واسعة، ولفت إلى أن الهجوم قد يتم في الأيام المقبلة وأن الأهداف ستشمل العاصمة كييف.