وزير الدفاع الأميركي: روسيا استقدمت خياما طبية وممرضات للحدود الأوكرانية 

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، احتمالية الغزو الروسي لأوكرانيا قائلا إنها ليست خدعة، فيما أفادت وكالة رويترز للأنباء بوصول تعزيزات عسكرية روسية جديدة قرب الحدود الأوكرانية.

وصرح أوستن في مقابلة مع شبكة ABC News التي أجريت في بويدز ببولندا أثناء زيارته القوات الأميركية والبولندية"إن بوتين لديه عدد من الخيارات المتاحة ويمكنه الهجوم في وقت قصير"، وأضاف "أعتقد أنه جمع كل ماقد يحتاجه للقيام بغزو ناجح".

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وتصاعدت التوترات بشأن احتمال غزو روسي لأوكرانيا حيث قال المسؤولون الأميركيون مرارًا أن غزوًا روسيًا يمكن أن يحدث "في أي وقت".



جندي روسي (فرانس برس) صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (فرانس برس)

وزعمت وزارة الدفاع الروسية هذا الأسبوع أنها بدأت في سحب وحدات الدبابات والقوات الأخرى من المنطقة في ختام التدريبات التي تم الاستشهاد بها على أنها سبب التعزيز الهائل للقوات حول أوكرانيا. لكن المسؤولين الأميركيين رفضوا هذه المزاعم، قائلين بدلاً من ذلك إن روسيا واصلت إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة الحدودية بينما كانت تدعي سحب القوات.

وأضاف "لديه أشياء مثل الخيام الطبية والممرضات هل ستأتي بكل هذا إذا كنت ستسحب قواتك؟"، وأردف "بالضبط إذا كانوا يعيدون انتشارهم فلن نرى الدعم اللوجستي والطبي، والطيران القتالي الذي رأيناه في المنطقة".

ويوم الجمعة أبلغ المندوب الأميركي لدى منظمة التعاون الأمني في أوروبا أن الولايات المتحدة تقدر أن روسيا قد حشدت "على الأرجح" قوات تتراوح عددها بين 169000 و 190.000 بالقرب من حدود أوكرانيا، وهو المجموع الذي يشمل القوات الانفصالية الروسية في الشرق الأوكراني.

ولم يسبق إدراج عدد القوات الروسية الانفصالية في تقديرات مستويات القوات الروسية التي قدمها المسؤولون الأميركيون.