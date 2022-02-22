روسيا و أوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن سيصدر قرارا بحظر الاستثمار والتجارة في دونيتسك ولوغانسك
البيت الأبيض: توقعنا قرار روسيا ومستعدون للرد فورا
قال البيت الأبيض الاثنين تعقيبا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، "توقعنا قرار روسيا ومستعدون للرد فورا ".
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيصدر قرارا بحظر الاستثمار والتجارة في دونيتسك ولوغانسك.
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وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يتعامل مع المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.
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