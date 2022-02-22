السيناتور غراهام يدعو لتدمير العملة وسحق قطاع النفط والغاز الروسي

دعا السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى "تدمير العملة الروسية وسحق قطاع النفط والغاز الروسي" ردًا على ما اعتبره عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات غراهام بعد خطاب بوتين الوطني الذي اعترف فيه باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا.

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وكتب غراهام على حسابه تويتر : "عندما يتعلق الأمر بالبلطجية مثل عمل بوتين على تعطيل النظام العالمي وتدمير الديمقراطيات يكفي ذلك".

وتابع الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية أن "قرار بوتين إعلان شرق دونيتسك ولوغانسك كمناطق مستقلة داخل أوكرانيا يعد انتهاكًا لاتفاقيات مينسك وإعلان حرب ضد شعب أوكرانيا".

وأضاف غراهام "قراره يجب أن يقابل على الفور بعقوبات شديدة لتدمير الروبل وسحق قطاع النفط والغاز الروسي".

وأصبح الوضع في أوكرانيا مربكا، مع اعتراف بوتين بالحركات الانفصالية والذي من المرجح أن يؤدي إلى الصراع.

وحذر مسؤول أميركي في الأمم المتحدة بشدة من أن روسيا وضعت قائمة بأسماء الأوكرانيين "الذين سيقتلون أو يرسلون إلى المعسكرات عقب الاحتلال العسكري".

وقال المسؤول "على وجه التحديد ، لدينا معلومات موثوقة تشير إلى أن القوات الروسية تعد قوائم بأسماء الأوكرانيين الذين تم تحديدهم لقتلهم أو إرسالهم إلى المعسكرات في أعقاب الاحتلال العسكري".

وتابع "لدينا أيضًا معلومات موثوقة تفيد بأن القوات الروسية ستستخدم على الأرجح إجراءات مميتة لتفريق الاحتجاجات السلمية أو مواجهة التدريبات السلمية للمقاومة المتصورة من السكان المدنيين" وفقا للفوكس نيوز الأميركية.