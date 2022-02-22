ماكونيل: يجب أن تقود واشنطن ردا جماعيا على تحركات روسيا

شدد كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يُجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دفع ثمن أثقل بكثير مما دفعه مقابل غزواته السابقة لجورجيا وأوكرانيا.
وأضاف أنه يجب أن تستثمر واشنطن بقوة أكبر في قدراتها العسكرية لمواكبة التحديث العسكري الصيني والروسي، لافتا إلى ضرورة الرد الجماعي على خطوات روسيا ويكون بقيادة واشنطن والرئيس جو بايدن وإدارته.
يشار إلى أن بوتين كان أمر مساء أمس الاثنين قواته بدخول لوغانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، في خطوة تشكل تحديا للتهديدات الغربية بفرض عقوبات على بلاده، وتهديدا بإشعال نزاع كارثي مع حكومة كييف المدعومة من الغرب.
كما اعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين اللتين يسيطر عليهما المتمردون منذ عام 2014.
وفي مرسومين رسميين، أمر زعيم الكرملين وزارة الدفاع بتولي مهام "حفظ السلام" في المنطقتين، ما يمهد الطريق لنشر جزء من القوات الروسية التي تم حشدها عند الحدود، وأثارت المخاوف من احتمال غزو الروس لجارتهم الغربية.
في حين أثارت خطوة الاعتراف "بالجمهوريتين" تنديدا دوليا وتهديدات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.
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