مسؤول أميركي: خط "نورد ستريم 2" أغلق للأبد وليس مؤقتا
أكد مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، أن خط أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" أغلق للأبد وليس مؤقتا.
وقال لـ"العربية/الحدث"، إنه لن يدخل نطاق الخدمة.
أتت هذه التصريحات، بعدما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز القادم من روسيا "نورد ستريم 2" رداً على اعتراف الكرملين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وأوضح شولتس في مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي أنه طلب من الهيئة الألمانية الناظمة المسؤولة عن المشروع تعليق مراجعته، قائلا "إن هذه المسألة تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب، والتي لا يمكن من دونها البدء في تشغيل نورد ستريم 2".
في المقابل، عبر الكرملين عن أسفه لتعليق ألمانيا المصادقة على تشغيل خط الغاز "نورد ستريم 2"، وقال "نأمل بأن يكون قرارا مؤقتاً".
ترحيب أوكراني
من جهتها، رحبت كييف بالقرار الألماني، ووصف وزير الخارجية دميترو كوليبا تعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز مع روسيا "بالخطوة الصحيحة".
جاء ذلك، بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستواصل ضخ إمدادات الغاز في الأسواق العالمية دون انقطاع.
كما أضاف، بحسب ما نقلت وكالات روسية، "من المقرر أن تعمل موسكو على مواصلة إمداد الأسواق العالمية بمورد الطاقة هذا، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، وتحديث البنية التحتية القائمة وزيادة الاستثمارات في قطاع الغاز".
هذا ويتخوف العالم عامة وأوروبا خاصة من ارتفاع أسعار الغاز على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ أكتوبر الماضي، لاسيما وأن روسيا تشكل أحد أكبر المصدرين لأوروبا.
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