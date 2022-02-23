الموافقة على نشر الحرس الوطني في واشنطن.. ما القصة؟

وافقت وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء على نشر حوالي 700 جندي غير مسلح من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن قبل الاحتجاجات المحتملة لسائقي الشاحنات الأسبوع المقبل، وفق أسوشييتد برس.

وقال البنتاغون إن أفراد الحرس الوطني سيساعدون في السيطرة على حركة المرور.

من جهتها حذرت وكالات محلية واتحادية من احتمال وجود قافلة شاحنات تهدف لتعطيل الحركة هناك.

إلى ذلك قدر تقرير لموقع "أكسيوس" بأن المظاهرة مستوحاة من القوافل الكندية التي قطعت المعابر الحدودية الأميركية للاحتجاج على قيود كورونا والتطعيم. وأخبر منظم إحدى القوافل شركة محلية أنه يعتزم القيادة من ولاية بنسلفانيا إلى الكابيتول الأربعاء لخنق حركة المرور في العاصمة.

تقديم الدعم

من جهته صرح السكرتير الصحافي للبنتاغون جون كيربي لأكسيوس أن شرطة الكابيتول وحكومة العاصمة طلبتا هذه القوات للمساعدة في السيطرة على حركة المرور.

وأضاف كيربي أن "تلك الوكالات طلبت من أفراد الحرس الوطني تقديم الدعم في نقاط مراقبة المرور داخل وحول المنطقة للمساعدة في مواجهة التحديات المحتملة الناجمة عن الاضطرابات المحتملة في الشرايين المرورية الرئيسية".

إعادة تثبيت سياج

من جانبها أعلنت وزارة الأمن الداخلي في العاصمة أنه تم إطلاع عمدة العاصمة موريل باوزر على التطورات.

يذكر أن شرطة الكابيتول كانت قالت الأسبوع الماضي إنها تفكر في إعادة تثبيت سياج استخدم لتأمين مبنى الكابيتول بعد 6 يناير 2021 وأثناء تجمع حاشد في سبتمبر 2021. وأوضحت أن "السياج الداخلي المؤقت هو جزء من تلك المناقشات الجارية ويبقى خيارا"، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الخصوص.