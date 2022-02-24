البيت الأبيض: بوتين اختار حرباً ستجلب كارثة.. ونبحث رداً قوياً

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار بسابق إصرار حربا ستجلب كارثة.

وأضاف أن وحدها روسيا مسؤولة عن الموت والدمار الذي سيسببه هذا الهجوم، وأن أميركا وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل موحد وحاسم على روسيا.

البيت الأبيض قال إن العالم سيحاسب روسيا على ما يجري، مضيفاً: "سننسق مع الحلف الأطلسي من أجل رد قوي وموحد يردع روسيا".

البيت الأبيض أكد أن الرئيس جو بايدن سيلقي لاحقا كلمة للأميركيين بشأن أوكرانيا.

تعليق البيت الأبيض جاء بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي بوتين أنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة روسية عن بوتين قوله، إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.

الرئيس الروسي أضاف: "روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا"، داعيا أوكرانيا لـ"وضع السلاح"، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه "في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور".