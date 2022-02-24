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بايدن: العالم سيحاسب روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا

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(رويترز)
جو بايدن
روسيا و أوكرانيا

بايدن: العالم سيحاسب روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا

الرئيس الأميركي يندد بـ"الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا ضد كييف

العربية.نت، وكالات

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تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وسيلقي بايدن كلمة حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان أوضح فيه أنه سيجتمع، الخميس، بنظرائه في مجموعة السبع.

وندد بايدن بما وصفه بـ"الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا في أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي "عملية عسكرية" دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقها.

وقال بايدن في بيان "اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية".

وأضاف "روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة روسية عن بوتين قوله، إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.

الرئيس الروسي أضاف: "روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا"، داعيا أوكرانيا لـ"وضع السلاح"، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

البيت الأبيض: بوتين اختار حرباً ستجلب كارثة.. ونبحث رداً قوياً أميركا روسيا و أوكرانيا البيت الأبيض: بوتين اختار حرباً ستجلب كارثة.. ونبحث رداً قوياً
بوتين يعلن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.. ويؤكد: سنرد في حال أي تدخل أجنبي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين يعلن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.. ويؤكد: سنرد في حال أي تدخل أجنبي

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق، إن الرئيس بوتين اختار بسابق إصرار حربا ستجلب كارثة.

وأضاف أن وحدها روسيا مسؤولة عن الموت والدمار الذي سيسببه هذا الهجوم، وأن أميركا وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل موحد وحاسم على روسيا.

البيت الأبيض قال إن العالم سيحاسب روسيا على ما يجري، مضيفاً بالقول: "سننسق مع الحلف الأطلسي من أجل رد قوي وموحد يردع روسيا".

البيت الأبيض أكد أن الرئيس جو بايدن سيلقي لاحقا كلمة للأميركيين بشأن أوكرانيا.

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