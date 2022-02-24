.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصدر: إرسال قوات أميركية من بولندا لحدود أوكرانيا

  • الخط
الجيش الأميركي - القدرات العسكرسة أميركا
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

مصدر: إرسال قوات أميركية من بولندا لحدود أوكرانيا

يوجد حاليًا 5200 جندي أميركي في بولندا، مع 300 جندي آخرين في طريقهم من ألمانيا

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر عسكري أميركي مطلع لقناة "إيه بي سي" ABC الأميركية، اليوم الخميس، إن جنود الجيش الأميركي في الفرقة 82 المحمولة جواً في بولندا سيتم نشرهم في نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا للمساعدة في زيادة تنظيم تدفق حركة المرور.

وبحسب التقرير فإن مهمتهم الجديدة ستكون "الردع والتأكيد"، حيث يجري الآن غزو روسي واسع النطاق في أوكرانيا المجاورة.

للحرب على أوكرانيا وجه آخر.. قتلى وعائلات مشتتة وبلد مدمر العرب والعالم روسيا و أوكرانيا للحرب على أوكرانيا وجه آخر.. قتلى وعائلات مشتتة وبلد مدمر
فوضى في أوكرانيا.. شحنات مواد غذائية ومعادن تقطعت بها السبل! قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا فوضى في أوكرانيا.. شحنات مواد غذائية ومعادن تقطعت بها السبل!

ومع إغلاق المجال الجوي الأوكراني، قال المصدر إنهم يتوقعون زيادة حركة المرور عند نقاط التفتيش الحدودية بشكل كبير، بما في ذلك مواطنو الدول الأعضاء في الناتو. ومع ذلك، لم تكن التقديرات الخاصة بعدد اللاجئين المحتملين واضحة.

ويوجد حاليًا 5200 جندي أميركي في بولندا، مع 300 جندي آخرين في طريقهم من ألمانيا.

وعلى الرغم من أنهم في حالة تأهب، فإنه لا توجد توقعات لأي اشتباك مع القوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت
اكتشف المزيد