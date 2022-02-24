مصدر: إرسال قوات أميركية من بولندا لحدود أوكرانيا

قال مصدر عسكري أميركي مطلع لقناة "إيه بي سي" ABC الأميركية، اليوم الخميس، إن جنود الجيش الأميركي في الفرقة 82 المحمولة جواً في بولندا سيتم نشرهم في نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا للمساعدة في زيادة تنظيم تدفق حركة المرور.

وبحسب التقرير فإن مهمتهم الجديدة ستكون "الردع والتأكيد"، حيث يجري الآن غزو روسي واسع النطاق في أوكرانيا المجاورة.

ومع إغلاق المجال الجوي الأوكراني، قال المصدر إنهم يتوقعون زيادة حركة المرور عند نقاط التفتيش الحدودية بشكل كبير، بما في ذلك مواطنو الدول الأعضاء في الناتو. ومع ذلك، لم تكن التقديرات الخاصة بعدد اللاجئين المحتملين واضحة.

ويوجد حاليًا 5200 جندي أميركي في بولندا، مع 300 جندي آخرين في طريقهم من ألمانيا.

وعلى الرغم من أنهم في حالة تأهب، فإنه لا توجد توقعات لأي اشتباك مع القوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا.