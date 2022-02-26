تقارير لـ CIA عن وجود قناصة روس بكييف وعرض أميركي لإجلاء زيلنسكي

كشفت واشنطن بوست، عن تقارير للـ CIA "وكالة المخابرات المركزية الأميركية" عن وجود قناصة روس في كييف قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

كما أفادت واشنطن بوست بأن مسؤولين أميركيين عرضوا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إجلاءه كي لا يقع في الأسر.

وأضاف المصدر أن الرئيس الأوكراني رفض العرض الأميركي بإجلائه من كييف.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بالبقاء في كييف، حيث تقاتل قواته القوات الروسية، الذين يتقدمون صوب العاصمة في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وظهر الرئيس الأوكراني في فيديو نشره، الجمعة، وسط مجموعة من مرافقيه في قلب العاصمة كييف معلناً بقاءه وإصراره على المقاومة للهجوم الروسي على بلاده.

ويقول مسؤولون أميركيون وأوكرانيون إن روسيا تهدف إلى الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة. وسيطرت روسيا أالخميس على محطة تشرنوبل للطاقة النووية سابقا في شمال كييف، على امتداد أقصر طريق مؤدٍ إلى العاصمة من روسيا البيضاء، حيث نشرت موسكو قوات.

وحذر زيلينسكي في رسالة مصورة من أن "(العدو) حددني على أنني الهدف الأول... عائلتي هي الهدف الثاني. يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة".

وقال "سأبقى في العاصمة. عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا".