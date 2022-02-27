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واشنطن: على روسيا وقف هجماتها في أوكرانيا فوراً

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خاص

واشنطن: على روسيا وقف هجماتها في أوكرانيا فوراً

دبي - العربية.نت

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دعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، روسيا إلى الوقف الفوري لهجماتها العسكرية وسحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية ومراجعة المسار "العدواني" الذي اختارته، على حد تعبيره.

وأضاف في مقابلة خاصة مع العربية اليوم الأحد، أن بلاده أخذت بعض الإجراءات خلال الساعات الماضية، منها فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين.

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بوتين أغلق باب المفاوضات

كذلك، أكد أن كل الإجراءات العقابية أخذت بالتنسيق والتشاور مع الحلفاء الأوروبيين، ومنها العقوبات المالية الخاصة بنظام التحويل المالي (سويفت).

وأوضح أنه سيكون لهذه العقوبات نتيجة كبيرة ومؤثرة بالنسبة للاقتصاد الروسي، وستفقد روسيا القدرة على التعامل مع الاقتصاد الدولي.

كما، قال إن بوتين هو من أغلق الباب أمام أي مفاوضات أو أي حل سلمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تفضل المسار الدبلوماسي دائماً.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(رويترز)

مفاوضات في بيلاروسيا

إلى ذلك، قال إن قرار أوكرانيا إجراء مفاوضات مع روسيا من عدمه يعود إلى كييف، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي لا يقدر حدوث مفاوضات في ظل العملية العسكرية المستمرة.

وأضاف أن على روسيا سحب قواتها أولاً من كل المناطق الانفصالية داخل الحدود الأوكرانية ومنها القرم قبل الحديث عن أي مفاوضات.

مساعدات عسكرية

في السياق ذاته، بيّن أن بلاده بالتنسيق مع الحلفاء سيقدمون الدعم اللازم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن المساعدات العسكرية تقدر بمليار دولار.

وأضاف أنهم يعملون على إرسال المواد العسكرية إلى الجانب الأوكراني، لافتاً إلى أنهم يتواصلون مع الجانب الأوكراني بشكل مستمر.

النموذج الإيراني

وكان مسؤول في البيت الأبيض، أكد اليوم، أن الإدارة الأميركية قررت اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا، وطرد بنوكها من نظام سويفت كما فعلت مع إيران.

واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا أمس السبت، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام "سويفت"، فيما أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية "سويفت" أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.

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