.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أقام علاقة مع أرملة داعشي.. فضيحة تطيح بعضو كونغرس

  • الخط
Texas Monthly
تانيا (Texas Monthly )

أقام علاقة مع أرملة داعشي.. فضيحة تطيح بعضو كونغرس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثارت علاقة غرامية بين عضو الكونغرس، فان تايلور، وأرملة أحد أعضاء تنظيم داعش فضيحة مدوية في الولايات المتحدة، بعد اعترافه بذلك بشكل علني وسحب ترشحه من انتخابات الحزب الجمهوري عن منطقة تكساس.

فقد اعترف فان تايلور بارتكابه خطأ فادحاً تسبب في جرح وألم عميقين بين من أحبهم في هذا العالم على حد وصفه، وذلك في رسالة بعثها بالبريد الإلكتروني لمؤيديه، وفق موقع "أكسيوس".

"هناك خطر جدي على حياتي".. عروس داعش تناشد ثانية العرب والعالم "هناك خطر جدي على حياتي".. عروس داعش تناشد ثانية

وبدأت القصة عندما اتصلت تانيا جويا وهي أرملة أحد أعضاء داعش، بإحدى خصوم تايلور في الانتخابات التمهيدية، وهي سوزان هارب، لمشاركتها تفاصيل القضية، حيث كشفت أنها التقت بتايلور من خلال عملها للمساعدة في إعادة تأهيل المتطرفين والتي استمرت من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021.

فان تايلور (أ ب)
فان تايلور (أ ب)

"رجل عائلة"

إلى ذلك، قالت إنها لم تدرك أن الانتخابات التمهيدية كانت على بعد خمسة أيام عندما اتصلت بهارب، مشيرة إلى أنها كانت منزعجة من رؤية وجه تايلور على اللوحات الإعلانية أثناء قيادتها للسيارة.

وأضافت أن دوافعها للاتصال بسوزان هارب، كانت لإحراج تايلور لكي يقدم استقالته ويسحب ترشحه.

من انتخابات تكساس (أ ب)
من انتخابات تكساس (أ ب)

في الأثناء، يصف موقع حملة تايلور على الإنترنت الرجل بأنه "رجل عائلة" ويعرض صورة بارزة له مع زوجته آن وبناته الثلاث.

يذكر أن تايلور ضابط سابق وسياسي أميركي، ولد في 1 أغسطس 1972 في دالاس في الولايات المتحدة. ونشط سياسيا في الحزب الجمهوري.

تزوجت من داعشي 10 سنوات

وأعلن عن علاقته الغرامية بعد ساعات من انتهائه من الانتخابات التمهيدية الخماسية بنسبة 49% من الأصوات.

ومن المرجح الآن أن يصبح قاضي مقاطعة كولين السابق كيث سيلف، الذي احتل المركز الثاني، عضو الكونغرس التالي عن الدائرة الثالثة.

فيما يشار إلى أن تانيا نشأت خارج لندن وكانت متزوجة من عضو داعش يدعى يحيى لمدة عشر سنوات.

من انتخابات تكساس (أ ب)
من انتخابات تكساس (أ ب)

وعاشوا فترة في مصر، لكنهم أُجبروا على الفرار عقب الإطاحة بالحكومة التي يقودها الإخوان المسلمون عام 2013، وتوجهوا بعد ذلك إلى مدينة غازي عنتاب شرق تركيا، حيث يتحدث الناس العربية ويمكن لزوجها العثور على عمل.

وجويا معروفة بأنها متشددة سابقة تزوجت ذات مرة من قائد في داعش، وأشارت إليها الصحف الأميركية باسم "عروس داعش".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تدشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نظاما عالميا جديدا؟ هل تدشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نظاما عالميا جديدا؟
اكتشف المزيد